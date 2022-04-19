Куйвашев изменил закон о поддержке семей ради многодетного отца

Изменить действующий закон губернатор предложил после того, как узнал о непростой судьбе многодетного отца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в условия получения единовременного пособия при награждении региональным знаком отличия «Материнская доблесть». Выплату теперь может получить вдовец награжденной женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства на своем официальном сайте.

«В случае смерти матери, награжденной знаком отличия „Материнская доблесть“ I, II, или III степени, предоставление этой выплаты возможно вдовцу в случае неполучения ее матерью, при соблюдении условий, что он является отцом либо усыновителем детей и постоянно проживает на территории нашего региона со всеми несовершеннолетними детьми», — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Внести изменения в действующий закон Куйвашев предложил после того, как узнал о непростой судьбе многодетного отца, врача-онколога из Екатеринбурга Виктора Шипицына, у которого скончалась жена. «Юлия была награждена нашим региональными знаком „Материнская доблесть“, к которому полагается выплата — больше 40 тысяч рублей. Получить их она не успела. Но по закону мужу передать деньги нельзя. А они, конечно, совсем не лишние», — цитирует губернатора пресс-служба.