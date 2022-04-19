Жена замгубернатора оказалась богаче всех свердловских чиновников

Татьяна Зырянова потеряла в доходах, но все равно заработала впечатляющую сумму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Екатеринбургская бизнесвумен Татьяна Зырянова, супруга свердловского замгубернатора Сергея Зырянова, по итогам 2021 года оказалась более обеспеченной, чем сотрудники областного правительства и члены их семей. За минувший год она заработала 35,4 млн рублей, говорится в деклараций о доходах, опубликованной на сайте областного правительства.

По данным документа, Зырянов за минувший год увеличил свой доход на 800 тысяч рублей — годом ранее он отчитывался о 5,3 млн, а теперь о 6,1 млн рублей. Его супруга, наоборот, потеряла в деньгах: по итогам 2020-го она декларировала 41,6 млн рублей, что на 6 млн больше, чем в этот раз.

Несмотря на это, Зыряновой, как и год назад, принадлежит обширный перечень недвижимости из 15 позиций. Это два земельных участка, два дома, квартира и доля в еще одной, а также девять нежилых помещений разной площади. Зырянов же владеет пятью квартирами, долей в шестой и четырьмя гаражами. Автомобиль замгубернатора — Mercedes S-350, а его супруги — Porsche Cayenne.

Татьяна Зырянова является соучредителем нескольких юрлиц, занимающихся управлением недвижимостью. В частности, ей принадлежит долей в ООО «Интербосс-холдинг», которое является основным владельцем Уральского завода резиновых технических изделий. Самый богатый член правительства, министр спорта Леонид Рапопорт, с доходом в 15,9 млн рублей, заработал почти в два с половиной раза меньше Зыряновой.

Зырянова стала богаче не только мужа и всех министров, но и их начальника, губернатора Евгения Куйвашева. За 2021 год он заработал 6,1 млн рублей. Куйвашев, как и Зырянов, заработал меньше своей супруги — жена губернатора задекларировала 11,2 млн рублей.

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