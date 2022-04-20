Преступникам разрешали воевать в украинских нацбатальонах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники российских силовых ведомств нашли документы украинских ведомств, свидетельствующие о нарушении Европейской конвенции последними. Согласно бумагам, сотрудники погранслужбы и прокуратуры не выдавали российской стороне преступников, которые также принимали участие в нападениях на Донецкую народную республику.

«Киевские власти на российские запросы отвечали отказом, оставляли преступников воевать в нацбатах и даже позволяли им выезжать в страны Евросоюза. Украина с 1998 года является полноценной участницей Европейской конвенции по выдаче преступников 1957 года», — документы есть в распоряжении РИА «Новости».

Отмечается также, что пограничные службы Украины не препятствовали передвижению преступников. Сами бумаги нашли сотрудники ведомств РФ, когда их пытались уничтожить сотрудники украинской погранслужбы при отступлении от Херсона. Херсонские пограничники подожгли здание своего штаба, дополняет телеканал 360.

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российская сторона действует корректно, бережно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как со стороны украинских военных зафиксированы неоднократные использования мирных сограждан в качестве живого щита. Фиксировались также и неоднократные обстрелы граждан нацбатами. В начале апреля появилась информация о том, что ветераны ВСУ обсуждали расправу над жителями Мелитополя. Причина — в этом городе, по мнению украинских военных, много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, дополняет Life .

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