Нацбатальон «Азов»* 8 лет издевался над жителями Мариуполя

Репортаж из разрушенного города. Фото

01 апреля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Центр Мариуполя и кварталы близ линии фронта не могут получить гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нацбатальоны и военные Украины начали обстреливать Мариуполь еще до старта спецоперации по освобождению Донбасса. В уничтожении жилых кварталов они обвиняли Россию, рассказали корреспондентам URA.RU горожане. Сейчас Мариуполь поделен на секторы, люди живут в подвалах и хотят, чтобы мир узнал о том, что на самом деле происходит на Украине. Мариуполь живет под землей Мариупольцы покидают подвалы, чтобы получить гуманитарную помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мариуполь остается одной из горячих точек на южном фронте ДНР, несмотря на постепенное завершение боевых действий. Военные еще ведут зачистку города. А жители месяц живет под землей: выбираются из подвалов и бомбоубежищ, чтобы сходить за гуманитарной помощью. Ее пока привозят лишь на окраины, где более безопасно. Еду, воду и лекарства мариупольцам привозят волонтеры ДНР и России. Они же вывозят тех, кто больше не могут ночевать в подвалах. Мариуполь поделен на сектора, контролируемые военными. Окраины прикрывают солдаты ДНР, ближе к центру можно встретить чеченских бойцов. Для безопасности жителей военные установили комендантский час. Евгений приехал из Екатеринбурга помогать жителям Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Много мирных жителей погибло за последние дни от украинских снайперов. Вот подходит ко мне три дня назад мужик. Спрашивает, можно ли ему к родне в другую часть города. Я говорю, что улица простреливается снайперами, даже мы туда не суемся. Не послушал он меня. В итоге ранили. Пришлось вытаскивать его, чуть бойцов не потеряли. Сейчас ввели комендантский час. Нам спокойнее, ведь непонятно, кто бродит. Сейчас и нациков куча в гражданском может ходить по городу. Они даже во время боев быстро переодевались в гражданку и сбегали, бросая укрепления в жилых домах. Потом мы их вычисляли. Вот молодой идет хромает или ранен. Сразу подозрение вызывает. Несколько таких уже отловили. Вчера переодетого ВСУшника в Донецк отправили», — рассказывает один из бойцов. «Нас бросили на растерзание ВСУ» Его подразделение контролирует центральные кварталы Мариуполя рядом с многострадальным Драматическим театром, где еще в начале марта националисты похоронили под руинами десятки мирных жителей. По словам горожан, ВСУ еще месяц назад начали устраивать провокации. Людмила уже месяц вынуждена жить в подвале Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Мы месяц живем в подземелье почти безвылазно. Украинская армия еще в конце февраля начала уничтожать жилые кварталы. Сначала они подогнали „Грады“ [система залпового огня] на выезд из города и начала лупить по Черемушкам. Затем устроили полный разнос микрорайона Восточный. Там они покуражились на славу. Заезжали на танках и били по жилым домам. Затем просто взяли и взорвали наш любимый Драмтеатр, похоронив под руинами детей и женщин. Мы точно знаем, что это был подрыв. Никаких самолетов тогда не летало. Трупы погибших собирали кучами, а затем их милиция куда-то увозила», — рассказывает местная жительница Людмила. Бойцы армии ДНР контролируют центр Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Другие горожане подтверждают, что еще до начала спецоперации РФ в Мариуполе начали стрелять. Перестрелки устраивали ВСУ и нацбатальоны. «На Шевченко, 71 расположена 11-я школа. Когда все это еще не началось, там окопались украинские солдаты, на следующий день между ними и „Азовом“* произошла перестрелка и пули попали в окна квартир. А люди тогда еще не прятались по подвалам — сидели по домам. Военные тогда начали грабить. Заезжали в магазины на автомобилях и вытаскивали все, что можно. Они даже все аптеки заранее обнесли. Я сама видела, как три азовца вскрывали магазины. Потом они еще бомбили эти магазины из танков. И говорили после этого: „Вот посмотрите как выглядит этот ваш русский мир“. Все эти нацбатальоны нужно уничтожать как „Талибан“ [организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность]», — рассказывает Людмила. Местные считают, что власти бросили их на растерзание ВСУ и нацбатальонам. «Нас бросил мэр Сергей Бойченко и отдал на растерзание армии, которая танками стреляла по домам. Никакую эвакуацию не организовывали. Люди пытались прорываться, но их не выпускали. Я сама спрашивала у военных, когда это все кончится. А они мне отвечали: „До последнего москаля, мы здесь воюем, чтобы наши семьи на Западе жили спокойно“. Это мне говорил парень с Ивано-Франковска», — рассказывает Нина. «Азов»* восемь лет убивал людей «Азов» сравнял город с землей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Мариуполя, вспоминают бесчинства «Азова» в 2014—2015 годах и говорят, что националисты чувствовали себя в городе, как короли, а местная власть им потакала. «Народ на Украине знал о нацбатальонах. Мэр Бойченко — их первый покровитель. Он им отдал на левом берегу спортшколу. Там у них была база. Они по Восточному району ходили как паны. Приезжали на машинах расфуфыренные, получали деньги. В Урзуфе в 2015—2016 годах у „Азова“* была своя база. Они там творили, что хотели. Пьяные ездили на БТР и сбивали людей. Такое ощущение за эти годы сложилось, что к нам пришел откровенный фашизм. Людям внушали, что их герой Бандера, и все это принимали, как должное. Даже директор школы приводил азовцев. Они устраивали стрельбища в спортзале, проводили линейку. Детям внушали, что русские — это захватчики, внушали ненависть. Никогда же мы с Россией не конфликтовали. Это ваш батька Бандера, дак и целуйте его куда ходите. У нас другие ценности — у нас Жуков, День победы», — сокрушается Людмила. Мариупольцы не простят ВСУ и нацбатам загубленные жизни и разрушенный город Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Нины, украинские военные в 2015 году бомбили микрорайон Восточный, чтобы затем свалить вину на ополченцев ДНР. «Мы помним, как они похоронили под своими бомбами жителей Восточного. Я видела, что снаряды летели со стороны Старого Крыма, где располагались ВСУ. После этого здесь американцы бегали и вырезали из асфальта снаряды, чтобы было невозможно определить, с какой стороны летело. В этих обстрелах обвинили ДНР», — рассказывает собеседница. Помнят мариупольцы и День победы в 2014 году, когда националисты заживо сожгли в здании полицейских, отказавшихся стрелять по митингующим мирным жителям. «В 2014 году они подожгли отделение милиции, закрыв сотрудников в здании. Молодые парни там сгорели заживо. Нацики не позволяли подъехать пожарным и скорой помощи. Фактически тут была вторая Одесса, но обо всем этом умолчали. Пускай весь мир узнает, что делают эти твари», — просит нас Людмила. Центральные дворы Мариуполя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бойцы армии ДНР часто становятся мишенью для артиллерии «Азова» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители Мариуполя утепляют жилье подручными средствами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU *Национальный батальон «Азов», формально входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в России. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин подчеркнул, что задачей военных является «избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида». 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Нацбатальоны и военные Украины начали обстреливать Мариуполь еще до старта спецоперации по освобождению Донбасса. В уничтожении жилых кварталов они обвиняли Россию, рассказали корреспондентам URA.RU горожане. Сейчас Мариуполь поделен на секторы, люди живут в подвалах и хотят, чтобы мир узнал о том, что на самом деле происходит на Украине. Мариуполь живет под землей Мариуполь остается одной из горячих точек на южном фронте ДНР, несмотря на постепенное завершение боевых действий. Военные еще ведут зачистку города. А жители месяц живет под землей: выбираются из подвалов и бомбоубежищ, чтобы сходить за гуманитарной помощью. Ее пока привозят лишь на окраины, где более безопасно. Еду, воду и лекарства мариупольцам привозят волонтеры ДНР и России. Они же вывозят тех, кто больше не могут ночевать в подвалах. Мариуполь поделен на сектора, контролируемые военными. Окраины прикрывают солдаты ДНР, ближе к центру можно встретить чеченских бойцов. Для безопасности жителей военные установили комендантский час. «Много мирных жителей погибло за последние дни от украинских снайперов. Вот подходит ко мне три дня назад мужик. Спрашивает, можно ли ему к родне в другую часть города. Я говорю, что улица простреливается снайперами, даже мы туда не суемся. Не послушал он меня. В итоге ранили. Пришлось вытаскивать его, чуть бойцов не потеряли. Сейчас ввели комендантский час. Нам спокойнее, ведь непонятно, кто бродит. Сейчас и нациков куча в гражданском может ходить по городу. Они даже во время боев быстро переодевались в гражданку и сбегали, бросая укрепления в жилых домах. Потом мы их вычисляли. Вот молодой идет хромает или ранен. Сразу подозрение вызывает. Несколько таких уже отловили. Вчера переодетого ВСУшника в Донецк отправили», — рассказывает один из бойцов. «Нас бросили на растерзание ВСУ» Его подразделение контролирует центральные кварталы Мариуполя рядом с многострадальным Драматическим театром, где еще в начале марта националисты похоронили под руинами десятки мирных жителей. По словам горожан, ВСУ еще месяц назад начали устраивать провокации. «Мы месяц живем в подземелье почти безвылазно. Украинская армия еще в конце февраля начала уничтожать жилые кварталы. Сначала они подогнали „Грады“ [система залпового огня] на выезд из города и начала лупить по Черемушкам. Затем устроили полный разнос микрорайона Восточный. Там они покуражились на славу. Заезжали на танках и били по жилым домам. Затем просто взяли и взорвали наш любимый Драмтеатр, похоронив под руинами детей и женщин. Мы точно знаем, что это был подрыв. Никаких самолетов тогда не летало. Трупы погибших собирали кучами, а затем их милиция куда-то увозила», — рассказывает местная жительница Людмила. Другие горожане подтверждают, что еще до начала спецоперации РФ в Мариуполе начали стрелять. Перестрелки устраивали ВСУ и нацбатальоны. «На Шевченко, 71 расположена 11-я школа. Когда все это еще не началось, там окопались украинские солдаты, на следующий день между ними и „Азовом“* произошла перестрелка и пули попали в окна квартир. А люди тогда еще не прятались по подвалам — сидели по домам. Военные тогда начали грабить. Заезжали в магазины на автомобилях и вытаскивали все, что можно. Они даже все аптеки заранее обнесли. Я сама видела, как три азовца вскрывали магазины. Потом они еще бомбили эти магазины из танков. И говорили после этого: „Вот посмотрите как выглядит этот ваш русский мир“. Все эти нацбатальоны нужно уничтожать как „Талибан“ [организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность]», — рассказывает Людмила. Местные считают, что власти бросили их на растерзание ВСУ и нацбатальонам. «Нас бросил мэр Сергей Бойченко и отдал на растерзание армии, которая танками стреляла по домам. Никакую эвакуацию не организовывали. Люди пытались прорываться, но их не выпускали. Я сама спрашивала у военных, когда это все кончится. А они мне отвечали: „До последнего москаля, мы здесь воюем, чтобы наши семьи на Западе жили спокойно“. Это мне говорил парень с Ивано-Франковска», — рассказывает Нина. «Азов»* восемь лет убивал людей Жители Мариуполя, вспоминают бесчинства «Азова» в 2014—2015 годах и говорят, что националисты чувствовали себя в городе, как короли, а местная власть им потакала. «Народ на Украине знал о нацбатальонах. Мэр Бойченко — их первый покровитель. Он им отдал на левом берегу спортшколу. Там у них была база. Они по Восточному району ходили как паны. Приезжали на машинах расфуфыренные, получали деньги. В Урзуфе в 2015—2016 годах у „Азова“* была своя база. Они там творили, что хотели. Пьяные ездили на БТР и сбивали людей. Такое ощущение за эти годы сложилось, что к нам пришел откровенный фашизм. Людям внушали, что их герой Бандера, и все это принимали, как должное. Даже директор школы приводил азовцев. Они устраивали стрельбища в спортзале, проводили линейку. Детям внушали, что русские — это захватчики, внушали ненависть. Никогда же мы с Россией не конфликтовали. Это ваш батька Бандера, дак и целуйте его куда ходите. У нас другие ценности — у нас Жуков, День победы», — сокрушается Людмила. По словам Нины, украинские военные в 2015 году бомбили микрорайон Восточный, чтобы затем свалить вину на ополченцев ДНР. «Мы помним, как они похоронили под своими бомбами жителей Восточного. Я видела, что снаряды летели со стороны Старого Крыма, где располагались ВСУ. После этого здесь американцы бегали и вырезали из асфальта снаряды, чтобы было невозможно определить, с какой стороны летело. В этих обстрелах обвинили ДНР», — рассказывает собеседница. Помнят мариупольцы и День победы в 2014 году, когда националисты заживо сожгли в здании полицейских, отказавшихся стрелять по митингующим мирным жителям. «В 2014 году они подожгли отделение милиции, закрыв сотрудников в здании. Молодые парни там сгорели заживо. Нацики не позволяли подъехать пожарным и скорой помощи. Фактически тут была вторая Одесса, но обо всем этом умолчали. Пускай весь мир узнает, что делают эти твари», — просит нас Людмила. *Национальный батальон «Азов», формально входящий в состав вооруженных сил Украины, запрещен в России. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин подчеркнул, что задачей военных является «избавление людей на Донбассе от страданий, от геноцида».