Губернатор Шумков объявил о строительстве новой школы

20 апреля 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

На строительство новой школы, по словам губернатора Вадима Шумкова, выделили 400 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Красной октябрь Курганской области планируют построить новую школу. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал 20 апреля в своем telegram-канале. «Подписали документы на торги по строительству общеобразовательной школы в селе Красный Октябрь, Каргапольского района. Общая сумма проекта более 400 млн рублей. Новая школа там очень нужна», — написал Шумков. Ранее Шумков заявлял, что строительство школы в этом селе планируют начать в 2021 году. Губернатор сообщал, что в ближайшие пять лет за счет новой федеральной программы в регионе хотят отремонтировать 158 школ. По его словам, также в 2021 году планировалось начать строительство школ в селах Боровлянка Притобольного района, Боровое Белозерского района. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В селе Красной октябрь Курганской области планируют построить новую школу. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал 20 апреля в своем telegram-канале. «Подписали документы на торги по строительству общеобразовательной школы в селе Красный Октябрь, Каргапольского района. Общая сумма проекта более 400 млн рублей. Новая школа там очень нужна», — написал Шумков. Ранее Шумков заявлял, что строительство школы в этом селе планируют начать в 2021 году. Губернатор сообщал, что в ближайшие пять лет за счет новой федеральной программы в регионе хотят отремонтировать 158 школ. По его словам, также в 2021 году планировалось начать строительство школ в селах Боровлянка Притобольного района, Боровое Белозерского района.