19 апреля 2022

Губернатор Шумков объявил о строительстве новой школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим
На строительство новой школы, по словам губернатора Вадима Шумкова, выделили 400 млн рублей Фото:

В селе Красной октябрь Курганской области планируют построить новую школу. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал 20 апреля в своем telegram-канале.

«Подписали документы на торги по строительству общеобразовательной школы в селе Красный Октябрь, Каргапольского района. Общая сумма проекта более 400 млн рублей. Новая школа там очень нужна», — написал Шумков.

Ранее Шумков заявлял, что строительство школы в этом селе планируют начать в 2021 году. Губернатор сообщал, что в ближайшие пять лет за счет новой федеральной программы в регионе хотят отремонтировать 158 школ. По его словам, также в 2021 году планировалось начать строительство школ в селах Боровлянка Притобольного района, Боровое Белозерского района.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

В селе Красной октябрь Курганской области планируют построить новую школу. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал 20 апреля в своем telegram-канале. «Подписали документы на торги по строительству общеобразовательной школы в селе Красный Октябрь, Каргапольского района. Общая сумма проекта более 400 млн рублей. Новая школа там очень нужна», — написал Шумков. Ранее Шумков заявлял, что строительство школы в этом селе планируют начать в 2021 году. Губернатор сообщал, что в ближайшие пять лет за счет новой федеральной программы в регионе хотят отремонтировать 158 школ. По его словам, также в 2021 году планировалось начать строительство школ в селах Боровлянка Притобольного района, Боровое Белозерского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...