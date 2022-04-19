Стариков Екатеринбурга, угрожая детям, обманывают на сотни тысяч

В последние дни злоумышленники промышляют в Верх-Исетском районе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге активизировались телефонные мошенники, которые звонят пенсионерам и говорят, что их сын «попал в ДТП». Чтобы избежать ответственности, злоумышленники предлагают родителям заплатить. Только за один день им удалось выманить у пожилых екатеринбуржцев 850 тысяч рублей, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«В апреле на территории Екатеринбурга зафиксировано несколько случаев мошенничества, совершенных по схожему сценарию. При этом подобные хищения происходят второй день подряд на территории Верх-Исетского района. Так, 18 апреля были похищены 350 тысяч рублей у 77-летней пенсионерки, проживающей на Металлургов, а на следующий день жертвой злоумышленников стала 90-летняя женщина на Крауля, у которой выманили 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областной полиции.

Правоохранители не исключили, что 20 апреля злоумышленники попытаются продолжить обманывать стариков. Сотрудники уголовного розыска просят горожан предупредить пожилых родственников о телефонном мошенничестве и не вестись на провокации.