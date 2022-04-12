Челябинцам продавали мясо неизвестного происхождения

В реализацию было отправлено более двух тонн мяса (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие по убою животных в Симе (Челябинская область) на протяжении полугода поставляло в мясные магазины региона продукцию неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, последнее поступление убойных животных на предприятие по документам было зарегистрировано в октябре 2021 года.

«На боенском предприятии в Симе осуществляется выработка мяса сельскохозяйственных животных из не существующих убойных животных. За период с 21 октября 2021 года по 12 апреля 2022 года с боенского пункта отправлено в реализацию более двух тонн мяса», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В Россельхознадзоре добавили, что на предприятии также не велось производство боенских отходов и шкур животных, что препятствует прослеживаемости подконтрольной продукции. К тому же отсутствовала дальнейшая утилизация боенских отходов.

В целях пресечения установленных нарушений информация направлена начальнику ОГБУ «Златоустовская ветстанция». Их сотрудник до последнего момента оформлял ветеринарные сопроводительные документы на мясо без поступивших убойных животных.

Ранее в Челябинске после рейда по несанкционированным торговым рядам запретили продавать 100 килограммов продуктов. С нелегальных продавцов было взято письменное подтверждение, что они реализуют снятую с продажи продукцию для собственных нужд.