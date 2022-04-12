12 апреля 2022

Челябинцам продавали мясо неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный городской рынок. Курган, покупатель, продавец, центральный рынок, мясной отдел, рынок, мясо
В реализацию было отправлено более двух тонн мяса (архивное фото) Фото:

Предприятие по убою животных в Симе (Челябинская область) на протяжении полугода поставляло в мясные магазины региона продукцию неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, последнее поступление убойных животных на предприятие по документам было зарегистрировано в октябре 2021 года.

«На боенском предприятии в Симе осуществляется выработка мяса сельскохозяйственных животных из не существующих убойных животных. За период с 21 октября 2021 года по 12 апреля 2022 года с боенского пункта отправлено в реализацию более двух тонн мяса», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В Россельхознадзоре добавили, что на предприятии также не велось производство боенских отходов и шкур животных, что препятствует прослеживаемости подконтрольной продукции. К тому же отсутствовала дальнейшая утилизация боенских отходов.

В целях пресечения установленных нарушений информация направлена начальнику ОГБУ «Златоустовская ветстанция». Их сотрудник до последнего момента оформлял ветеринарные сопроводительные документы на мясо без поступивших убойных животных.

Ранее в Челябинске после рейда по несанкционированным торговым рядам запретили продавать 100 килограммов продуктов. С нелегальных продавцов было взято письменное подтверждение, что они реализуют снятую с продажи продукцию для собственных нужд.

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Предприятие по убою животных в Симе (Челябинская область) на протяжении полугода поставляло в мясные магазины региона продукцию неизвестного происхождения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, последнее поступление убойных животных на предприятие по документам было зарегистрировано в октябре 2021 года. «На боенском предприятии в Симе осуществляется выработка мяса сельскохозяйственных животных из не существующих убойных животных. За период с 21 октября 2021 года по 12 апреля 2022 года с боенского пункта отправлено в реализацию более двух тонн мяса», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В Россельхознадзоре добавили, что на предприятии также не велось производство боенских отходов и шкур животных, что препятствует прослеживаемости подконтрольной продукции. К тому же отсутствовала дальнейшая утилизация боенских отходов. В целях пресечения установленных нарушений информация направлена начальнику ОГБУ «Златоустовская ветстанция». Их сотрудник до последнего момента оформлял ветеринарные сопроводительные документы на мясо без поступивших убойных животных. Ранее в Челябинске после рейда по несанкционированным торговым рядам запретили продавать 100 килограммов продуктов. С нелегальных продавцов было взято письменное подтверждение, что они реализуют снятую с продажи продукцию для собственных нужд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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