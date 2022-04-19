В Перми пропал 11-летний ребенок

20 апреля 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

Волонтеры объявили сбор на поиски ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми разыскивают 11-летнего Игната Кирякова, пропавшего 19 апреля. Волонтеры объявили о сборах на поиски мальчика, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «19 апреля 2022 года пропал Киряков Игнат Сергеевич, 11 лет. Нужна помощь добровольцев», — сообщается в группе. По информации поисковиков, накануне вечером ребенок ушел из дома в Индустриальном районе, с тех пор его местонахождение неизвестно. URA.RU также писало, что в Перми разыскивали 11-летнего школьника, пропавшего на прошлой неделе по дороге из школы домой. Ребенка нашли спустя сутки живым и невредимым. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Перми разыскивают 11-летнего Игната Кирякова, пропавшего 19 апреля. Волонтеры объявили о сборах на поиски мальчика, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «19 апреля 2022 года пропал Киряков Игнат Сергеевич, 11 лет. Нужна помощь добровольцев», — сообщается в группе. По информации поисковиков, накануне вечером ребенок ушел из дома в Индустриальном районе, с тех пор его местонахождение неизвестно. URA.RU также писало, что в Перми разыскивали 11-летнего школьника, пропавшего на прошлой неделе по дороге из школы домой. Ребенка нашли спустя сутки живым и невредимым.