19 апреля 2022
18 апреля 2022

В Перми пропал 11-летний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка собак нюхачей. Пермь, волонтеры, служебные собаки, поиск пропавших
Волонтеры объявили сбор на поиски ребенка Фото:

В Перми разыскивают 11-летнего Игната Кирякова, пропавшего 19 апреля. Волонтеры объявили о сборах на поиски мальчика, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте».

«19 апреля 2022 года пропал Киряков Игнат Сергеевич, 11 лет. Нужна помощь добровольцев», — сообщается в группе. По информации поисковиков, накануне вечером ребенок ушел из дома в Индустриальном районе, с тех пор его местонахождение неизвестно.

URA.RU также писало, что в Перми разыскивали 11-летнего школьника, пропавшего на прошлой неделе по дороге из школы домой. Ребенка нашли спустя сутки живым и невредимым.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

В Перми разыскивают 11-летнего Игната Кирякова, пропавшего 19 апреля. Волонтеры объявили о сборах на поиски мальчика, сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсети «ВКонтакте». «19 апреля 2022 года пропал Киряков Игнат Сергеевич, 11 лет. Нужна помощь добровольцев», — сообщается в группе. По информации поисковиков, накануне вечером ребенок ушел из дома в Индустриальном районе, с тех пор его местонахождение неизвестно. URA.RU также писало, что в Перми разыскивали 11-летнего школьника, пропавшего на прошлой неделе по дороге из школы домой. Ребенка нашли спустя сутки живым и невредимым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...