Из документов правительства ЯНАО убирают иностранное слово

Дмитрий Артюхов заменил должность «менеджер» на «управляющий» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился изменить названия должности «менеджер» на «управляющий». Соответствующее постановление размещено на сайте правительства ЯНАО в разделе «Документы».

В постановлении уточняется, что замена слов нужна для приведения нормативного правового акта ЯНАО в соответствие с законодательством округа. Получить оперативный комментарий правительства ЯНАО не удалось. В пресс-службе обещали подготовить ответ на вопросы корреспондента. На момент публикации он не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов ведет активную повестку в социальных сетях. По данным Агентства политических и экономических коммуникаций, он занимает 4-е место в рейтинге глав регионов.