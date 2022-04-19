19 апреля 2022
18 апреля 2022

Из документов правительства ЯНАО убирают иностранное слово

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов заменил должность «менеджер» на «управляющий» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился изменить названия должности «менеджер» на «управляющий». Соответствующее постановление размещено на сайте правительства ЯНАО в разделе «Документы».

В постановлении уточняется, что замена слов нужна для приведения нормативного правового акта ЯНАО в соответствие с законодательством округа. Получить оперативный комментарий правительства ЯНАО не удалось. В пресс-службе обещали подготовить ответ на вопросы корреспондента. На момент публикации он не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов ведет активную повестку в социальных сетях. По данным Агентства политических и экономических коммуникаций, он занимает 4-е место в рейтинге глав регионов.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился изменить названия должности «менеджер» на «управляющий». Соответствующее постановление размещено на сайте правительства ЯНАО в разделе «Документы». В постановлении уточняется, что замена слов нужна для приведения нормативного правового акта ЯНАО в соответствие с законодательством округа. Получить оперативный комментарий правительства ЯНАО не удалось. В пресс-службе обещали подготовить ответ на вопросы корреспондента. На момент публикации он не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов ведет активную повестку в социальных сетях. По данным Агентства политических и экономических коммуникаций, он занимает 4-е место в рейтинге глав регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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