Моор и Артюхов укрепились в топе федерального рейтинга

19 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 4-е место в рейтинге активности в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернаторы Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и Александр Моор (Тюменская область) заняли 4-е и 7-е места соответственно в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 11 — 17 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 4-е место, на прошлой неделе — 6-е место. Александр Моор — 7-е место, на прошлой неделе — 9-е место», — говорится в исследовании. Глава ХМАО Наталья Комарова также улучшила позиции, покинув пул губернаторов-аутсайдеров. Чиновница в свежем рейтинге заняла 59-ую строчку, тогда как на прошлой неделе она занимала 74-е место. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Губернаторы Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и Александр Моор (Тюменская область) заняли 4-е и 7-е места соответственно в рейтинге активности глав регионов РФ в социальных сетях. Данные исследования за 11 — 17 апреля опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Дмитрий Артюхов — 4-е место, на прошлой неделе — 6-е место. Александр Моор — 7-е место, на прошлой неделе — 9-е место», — говорится в исследовании. Глава ХМАО Наталья Комарова также улучшила позиции, покинув пул губернаторов-аутсайдеров. Чиновница в свежем рейтинге заняла 59-ую строчку, тогда как на прошлой неделе она занимала 74-е место.