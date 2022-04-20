Теннисиста Медведева и других россиян отстранили от Уимблдона

Уимблдонский турнир стартует 27 июня, но спортсмены из России не смогут в нем участвовать Фото: ERIK S. LESSER, EPA

Российских спортсменов, в том числе Даниила Медведева — бывшей первой ракетки мира, отстраняют от теннисного турнира Уимблдон, который пройдет в июне этого года. Об этом сообщает иностранное издание Sportico.

«Российским теннисистам будет запрещено участвовать в Уимблдоне в июне. Это решение не позволит действующей второй ракетке мира Даниилу Медведеву сыграть в третьем турнире Большого шлема в этом сезоне», — говорится в материале издания, которое ссылается на источники, знакомые с ситуацией.

Медведев — теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победил в Открытом чемпионате США в 2021 году, финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Он является одним из трех российских спортсменов, которым удалось победить на турнире Большого шлема.

Уимблдонский турнир стартует 27 июня. Действующим победителем соревнования в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира Новак Джокович, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов США. Причина — в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом спортсмен накричал на судью. Причем из всей суммы 8 тысяч долларов приходится на штраф «за непристойный жест».