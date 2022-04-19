19 апреля 2022

В Екатеринбурге убийцу нашли через 14 лет по слюням

© Служба новостей «URA.RU»
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После убийства в 2008 году мужчина попал в колонию, но по другой статье Фото:

В Кировском суде Екатеринбурга вынесли приговор жителю Асбеста — его признали виновным в убийстве в 2008 году. Поймать преступника удалось по слюне на окурке и каплям крови, которые он оставил на месте преступления, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«В ночь на 25 марта 2008 года мужчина находился в гостях у своих знакомых и решил сходить за сигаретами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одного из домов по Сиреневому Бульвару в Екатеринбурге вступил в конфликт с незнакомым гражданином. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник вооружился колюще-режущим предметом и причинил оппоненту ранения в грудь. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Полицейские собрали улики — окурок со слюной подозреваемого и несколько капель крови — и внесли в базу данных геномной информации. Спустя годы она совпала с генетическим профилем одного из заключенных, который отбывал срок за кражу. Расследование уголовного дела восстановили, причастность преступника к убийству мужчины в Екатеринбурге подтвердилась.

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В Кировском суде Екатеринбурга вынесли приговор жителю Асбеста — его признали виновным в убийстве в 2008 году. Поймать преступника удалось по слюне на окурке и каплям крови, которые он оставил на месте преступления, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «В ночь на 25 марта 2008 года мужчина находился в гостях у своих знакомых и решил сходить за сигаретами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одного из домов по Сиреневому Бульвару в Екатеринбурге вступил в конфликт с незнакомым гражданином. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник вооружился колюще-режущим предметом и причинил оппоненту ранения в грудь. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — говорится в пресс-релизе ведомства. Полицейские собрали улики — окурок со слюной подозреваемого и несколько капель крови — и внесли в базу данных геномной информации. Спустя годы она совпала с генетическим профилем одного из заключенных, который отбывал срок за кражу. Расследование уголовного дела восстановили, причастность преступника к убийству мужчины в Екатеринбурге подтвердилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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