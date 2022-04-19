В Екатеринбурге убийцу нашли через 14 лет по слюням

20 апреля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

После убийства в 2008 году мужчина попал в колонию, но по другой статье Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кировском суде Екатеринбурга вынесли приговор жителю Асбеста — его признали виновным в убийстве в 2008 году. Поймать преступника удалось по слюне на окурке и каплям крови, которые он оставил на месте преступления, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «В ночь на 25 марта 2008 года мужчина находился в гостях у своих знакомых и решил сходить за сигаретами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одного из домов по Сиреневому Бульвару в Екатеринбурге вступил в конфликт с незнакомым гражданином. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник вооружился колюще-режущим предметом и причинил оппоненту ранения в грудь. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — говорится в пресс-релизе ведомства. Полицейские собрали улики — окурок со слюной подозреваемого и несколько капель крови — и внесли в базу данных геномной информации. Спустя годы она совпала с генетическим профилем одного из заключенных, который отбывал срок за кражу. Расследование уголовного дела восстановили, причастность преступника к убийству мужчины в Екатеринбурге подтвердилась. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Кировском суде Екатеринбурга вынесли приговор жителю Асбеста — его признали виновным в убийстве в 2008 году. Поймать преступника удалось по слюне на окурке и каплям крови, которые он оставил на месте преступления, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «В ночь на 25 марта 2008 года мужчина находился в гостях у своих знакомых и решил сходить за сигаретами. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, у одного из домов по Сиреневому Бульвару в Екатеринбурге вступил в конфликт с незнакомым гражданином. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой злоумышленник вооружился колюще-режущим предметом и причинил оппоненту ранения в грудь. От полученных травм потерпевший погиб на месте», — говорится в пресс-релизе ведомства. Полицейские собрали улики — окурок со слюной подозреваемого и несколько капель крови — и внесли в базу данных геномной информации. Спустя годы она совпала с генетическим профилем одного из заключенных, который отбывал срок за кражу. Расследование уголовного дела восстановили, причастность преступника к убийству мужчины в Екатеринбурге подтвердилась.