По сообщению пользователей, нефтяники закопали последствия аварии Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

На Нивагальском месторождении, которое разрабатывает нефтяная компания «Лукойл», произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила пользователь социальной сети «ВКонтакте» Мира Покачева в группе «ЧП Нижневартовска». По ее сообщению, утечка произошла еще 16 апреля.

«16.04.2022 на Нивагальское месторождения произошел порыв нефти! Начальник „ЦДНГ- 5“, которому предъявили претензии, Галимов Руслан Ренатович, говорит, что он отвечает только за добычу нефти!» — пишет Покачева.

Также женщина сообщила, что после разлива якобы не были приняты меры по устранению последствий. «Никто не хочет ни за что отвечать! Рабочие „Лукойла“ просто все закопали, хотя начальник „ЦДНГ — 5“ говорил, будут вывозить!», — рассказывает она. Покачева прикрепила к записи несколько фото и видео, на которых запечатлены последствия разлива. На второй видеозаписи можно увидеть технику, которая равняет землю. Дозвониться до пресс-службы компании «Лукойл» не удалось: на сайте компании нет номеров телефона пресс-службы. В адрес предприятия направлен официальный запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО на месторождении «Роснефти» произошел разлив нефти. По сообщению автора видео в социальных сетях, площадь загрязнения составила около 2 гектаров, а топливо попало в водоем.