Игрушки прибыли из Узбекистана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральское таможенное управление передаст в социальные учреждения более тысячи интерактивных игрушек, конфискованные у правонарушителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Уральской оперативной таможне наработан многолетний опыт взаимодействия по передаче товаров, обращенных в федеральную собственность. В социальные учреждения мы передаем только качественные и безопасные для дальнейшего использования товары», — рассказал начальник таможни Игорь Пискунов.

В детские дома попадут интерактивные машинки с символикой «Газпрома», привезенные из Узбекистана. У перевозчика не было разрешения на использование логотипов.

Всего на таможню попало 2800 игрушечных машинок Фото: Уральское таможенное управление

У владельца игрушек не было разрешения на использования логотипа «Газпром» Фото: Уральское таможенное управление