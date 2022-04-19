19 апреля 2022

Уральские таможенники отдадут детям контрабандные игрушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Игрушки прибыли из Узбекистана Фото:

Уральское таможенное управление передаст в социальные учреждения более тысячи интерактивных игрушек, конфискованные у правонарушителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В Уральской оперативной таможне наработан многолетний опыт взаимодействия по передаче товаров, обращенных в федеральную собственность. В социальные учреждения мы передаем только качественные и безопасные для дальнейшего использования товары», — рассказал начальник таможни Игорь Пискунов.

В детские дома попадут интерактивные машинки с символикой «Газпрома», привезенные из Узбекистана. У перевозчика не было разрешения на использование логотипов.

Всего на таможню попало 2800 игрушечных машинок
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У владельца игрушек не было разрешения на использования логотипа «Газпром»
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Уральское таможенное управление передаст в социальные учреждения более тысячи интерактивных игрушек, конфискованные у правонарушителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В Уральской оперативной таможне наработан многолетний опыт взаимодействия по передаче товаров, обращенных в федеральную собственность. В социальные учреждения мы передаем только качественные и безопасные для дальнейшего использования товары», — рассказал начальник таможни Игорь Пискунов. В детские дома попадут интерактивные машинки с символикой «Газпрома», привезенные из Узбекистана. У перевозчика не было разрешения на использование логотипов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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