19 апреля 2022
18 апреля 2022

Водители ЯНАО ночуют в машинах, чтобы пройти техосмотр

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги работает единственный ПТО, в который приезжают и водители Салехарда Фото:

Жители Лабытнанги ночуют в автомобилях, чтобы пройти техосмотр. Как они сообщают в социальных сетях, автомобилистам приходится неделями ждать своей очереди в единственный пункт техобслуживания.

«Кто проходил техосмотр? Ответьте, пожалуйста, по поводу очереди, как в свою очередь попасть что бы пройти? Получается, уже неделю становимся каждый день в очередь, а очередь нескончаемая», — написал анонимный пользователь в соцсети «ВКонтакте».

Жители добавили, что без техосмотра невозможно поставить машину на учет и получить номера. «К лету еще больше будет очереди, сейчас с автошкол много народу попрет», — добавил Сергей Батькович.

Некоторые автомобилисты ночуют рядом с пунктом техобслуживания, чтобы быстрее пройти техосмотр. «Машину на ночь оставляли, договорились с другой машиной кто там ночевал, человек позвонил нам мы приехали и прошли, если машину не оставляешь очень долго ждали очереди», — ответила Кристина Немова.

В Лабытнанги можно пройти техосмотр в пункте, принадлежащем предпринимателю Эстасию Думанищеву. Получить комментарий там не удалось — по указанным в интернете номерам никто не отвечает. В госавтоинспекции ЯНАО агентству сообщили, что деятельность операторов ТО возложена на департамент транспорта Ямала. Однако в дептранспорте ответили, что не занимаются этим.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде закрыли все ПТО. Водителям столицы Ямала также приходится ездить в ближайший пункт, который находится в Лабытнанги.

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Жители Лабытнанги ночуют в автомобилях, чтобы пройти техосмотр. Как они сообщают в социальных сетях, автомобилистам приходится неделями ждать своей очереди в единственный пункт техобслуживания. «Кто проходил техосмотр? Ответьте, пожалуйста, по поводу очереди, как в свою очередь попасть что бы пройти? Получается, уже неделю становимся каждый день в очередь, а очередь нескончаемая», — написал анонимный пользователь в соцсети «ВКонтакте». Жители добавили, что без техосмотра невозможно поставить машину на учет и получить номера. «К лету еще больше будет очереди, сейчас с автошкол много народу попрет», — добавил Сергей Батькович. Некоторые автомобилисты ночуют рядом с пунктом техобслуживания, чтобы быстрее пройти техосмотр. «Машину на ночь оставляли, договорились с другой машиной кто там ночевал, человек позвонил нам мы приехали и прошли, если машину не оставляешь очень долго ждали очереди», — ответила Кристина Немова. В Лабытнанги можно пройти техосмотр в пункте, принадлежащем предпринимателю Эстасию Думанищеву. Получить комментарий там не удалось — по указанным в интернете номерам никто не отвечает. В госавтоинспекции ЯНАО агентству сообщили, что деятельность операторов ТО возложена на департамент транспорта Ямала. Однако в дептранспорте ответили, что не занимаются этим. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде закрыли все ПТО. Водителям столицы Ямала также приходится ездить в ближайший пункт, который находится в Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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