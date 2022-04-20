Захарова заявила о последствиях вступления в НАТО двух стран ЕС

20 апреля 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Мария Захарова предупредила Финляндию и Швецию о последствиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство РФ предостерегло Финляндию и Швецию о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам», — отметила она в интервью. Прямой эфир велся на телеканале «Россия 24». Она также, что эти две страны втягивали в нынешнюю ситуацию «посредством гибридных [войн], учений и тренингов. По словам Захаровой, Швеция и Финляндия проинформированы об отношении российской стороны к их вступлению в Альянс. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Руководство РФ предостерегло Финляндию и Швецию о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам», — отметила она в интервью. Прямой эфир велся на телеканале «Россия 24». Она также, что эти две страны втягивали в нынешнюю ситуацию «посредством гибридных [войн], учений и тренингов. По словам Захаровой, Швеция и Финляндия проинформированы об отношении российской стороны к их вступлению в Альянс.