Захарова заявила о последствиях вступления в НАТО двух стран ЕС

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова предупредила Финляндию и Швецию о последствиях Фото:

Руководство РФ предостерегло Финляндию и Швецию о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам», — отметила она в интервью. Прямой эфир велся на телеканале «Россия 24».

Она также, что эти две страны втягивали в нынешнюю ситуацию «посредством гибридных [войн], учений и тренингов. По словам Захаровой, Швеция и Финляндия проинформированы об отношении российской стороны к их вступлению в Альянс.

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Руководство РФ предостерегло Финляндию и Швецию о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам», — отметила она в интервью. Прямой эфир велся на телеканале «Россия 24». Она также, что эти две страны втягивали в нынешнюю ситуацию «посредством гибридных [войн], учений и тренингов. По словам Захаровой, Швеция и Финляндия проинформированы об отношении российской стороны к их вступлению в Альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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