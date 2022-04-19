Мэр из ХМАО взял на работу экс-руководителя аппарата думы Сургута

20 апреля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу нового советника Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял себе на работу советником экс-руководителя аппарата думы Сургута Геннадия Чеха. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Чех уже вышел на работу. Пока в качестве советника главы Сургутского района. Но не исключено, что его кандидатура в перспективе будет рассматриваться на позицию председателя юридического комитета. Ее нынешний руководитель — Сергей Рубцов также изначально был трудоустроен советником, а затем получил повышение. Но на сегодняшний день к его работе есть много вопросов. Поэтому не исключено, что в какой-то перспективе позиция председателя юридического комитета может вновь оказаться вакантной», — считает инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили сам факт назначения Чеха на должность советника. От остальных комментариев в мэрии отказались. Ранее URA.RU сообщало, что прежний руководитель юридического комитета администрации Сургутского района Ольга Мухлаева ушла в отставку. После чего она заняла должность начальника правового управления в мэрии Сургута. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял себе на работу советником экс-руководителя аппарата думы Сургута Геннадия Чеха. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Чех уже вышел на работу. Пока в качестве советника главы Сургутского района. Но не исключено, что его кандидатура в перспективе будет рассматриваться на позицию председателя юридического комитета. Ее нынешний руководитель — Сергей Рубцов также изначально был трудоустроен советником, а затем получил повышение. Но на сегодняшний день к его работе есть много вопросов. Поэтому не исключено, что в какой-то перспективе позиция председателя юридического комитета может вновь оказаться вакантной», — считает инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили сам факт назначения Чеха на должность советника. От остальных комментариев в мэрии отказались. Ранее URA.RU сообщало, что прежний руководитель юридического комитета администрации Сургутского района Ольга Мухлаева ушла в отставку. После чего она заняла должность начальника правового управления в мэрии Сургута.