19 апреля 2022
18 апреля 2022

Мэр из ХМАО взял на работу экс-руководителя аппарата думы Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-чай у главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу нового советника Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял себе на работу советником экс-руководителя аппарата думы Сургута Геннадия Чеха. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Чех уже вышел на работу. Пока в качестве советника главы Сургутского района. Но не исключено, что его кандидатура в перспективе будет рассматриваться на позицию председателя юридического комитета. Ее нынешний руководитель — Сергей Рубцов также изначально был трудоустроен советником, а затем получил повышение. Но на сегодняшний день к его работе есть много вопросов. Поэтому не исключено, что в какой-то перспективе позиция председателя юридического комитета может вновь оказаться вакантной», — считает инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили сам факт назначения Чеха на должность советника. От остальных комментариев в мэрии отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний руководитель юридического комитета администрации Сургутского района Ольга Мухлаева ушла в отставку. После чего она заняла должность начальника правового управления в мэрии Сургута.

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял себе на работу советником экс-руководителя аппарата думы Сургута Геннадия Чеха. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии. «Чех уже вышел на работу. Пока в качестве советника главы Сургутского района. Но не исключено, что его кандидатура в перспективе будет рассматриваться на позицию председателя юридического комитета. Ее нынешний руководитель — Сергей Рубцов также изначально был трудоустроен советником, а затем получил повышение. Но на сегодняшний день к его работе есть много вопросов. Поэтому не исключено, что в какой-то перспективе позиция председателя юридического комитета может вновь оказаться вакантной», — считает инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили сам факт назначения Чеха на должность советника. От остальных комментариев в мэрии отказались. Ранее URA.RU сообщало, что прежний руководитель юридического комитета администрации Сургутского района Ольга Мухлаева ушла в отставку. После чего она заняла должность начальника правового управления в мэрии Сургута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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