16 января 2022
15 января 2022
14 января 2022

Глава Сургута взял на работу юриста, ушедшего от другого мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, чиновница, женские руки
Ольга Мухлаева вернулась на работу в администрацию Сургута Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов назначил начальником правового управления Ольгу Мухлаеву, которая ранее занимала аналогичную должность в мэрии Сургутского района. Информация о назначении опубликована на сайте городской администрации.

«Новым руководителем правового управления администрации Сургута стала Ольга Мухлаева. Сегодня, 17 января, ее первый рабочий день», — говорится в сообщении мэрии. Чиновнице 50 лет, у нее большой стаж муниципальной службы. Она работала в различных подразделениях городской администрации с 1995 по 2005 год. А затем перешла в мэрию Сургутского района, где возглавляла юридический блок.

Ранее URA.RU сообщало, что Мухлаева написала заявление об отставке с должности председателя юридического комитета администрации Сургутского района. 14 января у нее был последний день работы в этой должности.

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Глава Сургута Андрей Филатов назначил начальником правового управления Ольгу Мухлаеву, которая ранее занимала аналогичную должность в мэрии Сургутского района. Информация о назначении опубликована на сайте городской администрации. «Новым руководителем правового управления администрации Сургута стала Ольга Мухлаева. Сегодня, 17 января, ее первый рабочий день», — говорится в сообщении мэрии. Чиновнице 50 лет, у нее большой стаж муниципальной службы. Она работала в различных подразделениях городской администрации с 1995 по 2005 год. А затем перешла в мэрию Сургутского района, где возглавляла юридический блок. Ранее URA.RU сообщало, что Мухлаева написала заявление об отставке с должности председателя юридического комитета администрации Сургутского района. 14 января у нее был последний день работы в этой должности.
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