Глава Сургута взял на работу юриста, ушедшего от другого мэра

Ольга Мухлаева вернулась на работу в администрацию Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов назначил начальником правового управления Ольгу Мухлаеву, которая ранее занимала аналогичную должность в мэрии Сургутского района. Информация о назначении опубликована на сайте городской администрации.

«Новым руководителем правового управления администрации Сургута стала Ольга Мухлаева. Сегодня, 17 января, ее первый рабочий день», — говорится в сообщении мэрии. Чиновнице 50 лет, у нее большой стаж муниципальной службы. Она работала в различных подразделениях городской администрации с 1995 по 2005 год. А затем перешла в мэрию Сургутского района, где возглавляла юридический блок.

Ранее URA.RU сообщало, что Мухлаева написала заявление об отставке с должности председателя юридического комитета администрации Сургутского района. 14 января у нее был последний день работы в этой должности.