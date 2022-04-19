По словам местных жителей, в продуктах со «Светофора» часто попадаются насекомые Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Надыма нашли в банке горошка гусеницу. Как написали горожане в соцсети в «ВКонтакте», товар был приобретен в местном магазине низких цен «Светофор».

«Недавно ходили в магазин „Светофор“, взяли банку гороха и кукурузы. Пришли домой, решили открыть горох, а там вот такое чудо. Непонятно конечно, но похоже на гусеницу, потому что на нем много волосков. Кто-нибудь сталкивался с таким?» — поинтересовалась Александра Просвирина в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Местные жители под постом отметили, что такая ситуация в указанном магазине происходит не в первый раз. Кроме того, продукты, которые там продаются — низкого качества. «Знаете какой опарыш мне попался в горошке фирмы Heinz? Написала им во все мессенджеры, приложив фото зверя и номер партии. Ноль ответа, больше их продукцию не покупаю никакую», — рассказала Елена Летунова. «Там даже туалетную бумагу опасно покупать», — подчеркнула Мария Аресова.

Агентство попыталось выяснить, откуда в банках с горошком насекомые. Однако на звонки корреспондента по номерам, опубликованным в интернете, представители «Светофора» не ответили. Получить оперативно комментарий так и не удалось.

Ранее сообщалось, что жители Надыма пожаловалась на супермаркет «Магнит», в котором продаются рыбные консервы с червями. Об этом покупатели также сообщили в одном из местных пабликов. При этом на жалобу отреагировал представитель магазина, пообещав разобраться в ситуации.

Гусеница в банке горошка Фото из соцсетей

Горошек с магазина «Светофор» Фото из соцсетей

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