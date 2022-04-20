Агрессивная собака напала на мальчика недалеко от школы (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Бродячая собака напала на семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле. Как рассказала в соцсетях мама первоклассника, животное набросилось на ребенка прямо напротив школы №70. У юного пострадавшего оказались серьезно искусаны обе руки.

«Ребенка привел домой неизвестный молодой человек. Из пояснений молодого человека следовало, что моего сына покусала какая-то рыжая собака у магазина „Пятерочка“, который находится в аккурат напротив школы № 70. Ребенок учится в 1-м классе, шел с занятий из школы», — написала женщина в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По словам мамы, у ребенка пострадали руки: прохожие, заставшие нападение собаки, экстренно помогли мальчику и наложили на рану импровизированную повязку из бумажной салфетки и ткани. Позднее школьника отвезли в травмпункт, врачи оказали необходимую помощь.

Женщина предположила, что это, судя по всему, уже не первое громкое нападение этой собаки на детей. В марте похожий по описанию пес искусал другого мальчика девяти лет. «Насколько я слышала, эту собаку тогда еще должны были отловить, но, по всей видимости, так до сих пор этого и не сделали. И вот, пожалуйста, новый случай!» — посетовала мама. В прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила подтвердили URA.RU, что по факту нападения ведется проверка.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил», «ВКонтакте»