Собака укусила ребенка за руку и поранила лицо (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) собака покусала девятилетнего мальчика. Мальчик пострадал, защищая свою подругу от агрессивного животного. Его доставили в травмпункт с укусами на лице и руке. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Согласно предварительно установленным данным, 2 марта 2022 дети увидели собаку. Приблизившись, девочка начала гладить животное, которое проявило агрессивную ответную реакцию. В связи с чем учащийся попытался защитить одноклассницу, также приблизившись к собаке. После этого собака повалила пострадавшего на землю и нанесла несколько укусов», — отметили в прокуратуре.

В травмпункте ребенку поставили диагноз «укушенные раны лица и правой кисти». Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила начала проверку. «Будет дана правовая оценка полноте мер, принимаемых органами местного самоуправления для предотвращения нападения на людей безнадзорных собак на территории г. Нижнего Тагила», — резюмировала пресс-служба прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что в Академическом районе Екатеринбурга собаки неоднократно атаковали детей и взрослых. В Нижнем Тагиле собаки напали на восьмилетнюю девочку. Губернатор Свердловской области возмутился происходящим и потребовал от мэров заняться вопросом. Также он пообещал рассказывать о результатах работы глав городов в соцсетях.

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