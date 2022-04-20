В Екатеринбурге новая дорога соединит Уктус и Химмаш

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Пресс-тур на строящийся участок Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Екатеринбург, ремонтные работы, строительство дороги, екад
На строительные работы потратят 783 млн рублей Фото:

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской в Чкаловском районе. Дорога должна появиться до 1 сентября 2024 года, следует из материалов на сайте госзакупок.

«Открытый конкурс […] на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту улицы Рощинской, от улицы Молодогвардейцев до улицы Химмашевской, в Чкаловском районе города Екатеринбурга», — говорится в материалах к конкурсу.

Подрядчика выберут 16 мая. Ему предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской, их стоимость составит 645 млн рублей. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Закончить строительство подрядчик должен до 1 сентября 2024 года.

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской в Чкаловском районе. Дорога должна появиться до 1 сентября 2024 года, следует из материалов на сайте госзакупок. «Открытый конкурс […] на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту улицы Рощинской, от улицы Молодогвардейцев до улицы Химмашевской, в Чкаловском районе города Екатеринбурга», — говорится в материалах к конкурсу. Подрядчика выберут 16 мая. Ему предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской, их стоимость составит 645 млн рублей. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Закончить строительство подрядчик должен до 1 сентября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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