В Екатеринбурге новая дорога соединит Уктус и Химмаш

На строительные работы потратят 783 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства улицы Рощинской от Молодогвардейцев до Химмашевской в Чкаловском районе. Дорога должна появиться до 1 сентября 2024 года, следует из материалов на сайте госзакупок.

«Открытый конкурс […] на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту улицы Рощинской, от улицы Молодогвардейцев до улицы Химмашевской, в Чкаловском районе города Екатеринбурга», — говорится в материалах к конкурсу.

Подрядчика выберут 16 мая. Ему предстоит построить дорогу в два этапа: на первом работы будут вестись на улице Рощинской от Молодогвардейцев до Алтайской, их стоимость составит 645 млн рублей. На втором этапе начнутся работы на улице Рощинская от дома №74 до Алтайской, на них потратят 137,9 млн. Закончить строительство подрядчик должен до 1 сентября 2024 года.