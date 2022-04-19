У злоумышленника изъяли порноматериалы, боеприпасы и 22 ножа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники следственного комитета задержали жителя Ханты-Мансийска за распространение фото бывшей возлюбленной в обнаженном виде, а также изъяли у злоумышленника порноматериалы и боеприпасы. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СКР по ХМАО.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, он подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе обысков у предполагаемого злоумышленника были изъяты боеприпасы и гражданское оружие», — заявили в пресс-службе.

По версии следствия, в конце минувшего года подозреваемый из мести бывшей возлюбленной за разрыв отношений отправил ее фотографию в обнаженном виде одному из общих знакомых. Следователи провели обыск в квартире у мужчины, были обнаружены и изъяты флеш-карты с поронографией, гражданское оружие, боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию, а также 22 ножа различных размеров. Разрешения на хранение у мужчины отсутствовало.

Фото: СУ СКР по ХМАО