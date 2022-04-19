В Челябинске продавали опасную колбасу, молоко и сыр

Продукты продавались жителям с поддельными ветеринарными документами Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В торговлю Челябинска поступили социально-значимые продукты без ветеринарно-сопроводительных документов. В перечень потенциально опасных продуктов попали колбаса, мясо, сыр и молоко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в ФГИС „Меркурий“ установлено, что хозяйствующий субъект, зарегистрированный в Саратове, с площадки Челябинска с 1 по 20 апреля произвел „вброс“ продукции без входящих ВСД. Так, в торговлю Челябинска незаконно добавлено в оборот 584,6 кг мясных и колбасных изделий, 59 кг масложировой продукции,139 кг сыра и 64 кг консервов», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Россельхознадзоре отмечают, что при оформлении документов на молочную продукцию уполномоченное лицо фальсифицировало результаты исследований на африканскую чуму свиней. За грубейшие нарушения в оформлении документов деятельность хозсубъекта приостановлена на три месяца.