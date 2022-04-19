Губернатор Артюхов отвез больше ста детей на край земли

Больше ста ребят, собравшихся со всей России, увидят как работает международный завод «Ямал СПГ» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на Сабетту больше ста талантливых ребят, которые стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Молодые люди со всей России отправились в самый северный поселок страны, чтобы посмотреть, как работает международный завод «Ямал СПГ».

«Дмитрий Артюхов привез на Ямал больше 100 победителей «Большой перемены». После целого дня насыщенной программы в Салехарде, на следующее утро они вместе с губернатором вылетели в Сабетту, где реализуется уникальный проект «Ямал СПГ», — говорится в неофициальном telegram-канал властей Ямала «Пул 89».

Также глава округа лично поприветствовал талантливую молодежь на борту самолета. «Дорогие ребята, очень рад всех видеть. Уверен, что вчера у вас был очень интересный день. У вас будет еще более интересный день и сегодня. Приятного полета! И как можно быстрее нам оказаться на Сабетте. Это будет незабываемо для вас», — подчеркнул Артюхов.