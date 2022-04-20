Германия перехитрила Украину с оружием

20 апреля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Германия намерена поставлять на Украину танки через другие страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Германии нашли способ поставлять тяжелое вооружение на Украину, однако оно будет не таким, какое просил Киев. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника, ФРГ через страны Восточной Европы будет направлять технику советских времен, а не современное оружие. «Германия предоставит Украине боеприпасы и обучение для тяжелой артиллерии. Вместо того, чтобы осуществлять поставки напрямую, Германия будет поставлять современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить в Украину технику советских времен, для работы с которой обучены солдаты», — рассказал чиновник. Он уточнил, что еще ведутся переговоры о том, какие союзники по НАТО в Восточной Европе будут снабжать Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся сильному давлению, в том числе со стороны членов его собственной правящей коалиции, после того, как отказался поставлять Украине тяжелое вооружение, передает издание. Как заявлял Шольц, ФРГ достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил, пишет RT. Заместитель генерального инспектора Вооруженных сил Германии Маркус Лаубенталь также говорил, что Германия не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно нужно для своих солдат. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Германии нашли способ поставлять тяжелое вооружение на Украину, однако оно будет не таким, какое просил Киев. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственного чиновника, ФРГ через страны Восточной Европы будет направлять технику советских времен, а не современное оружие. «Германия предоставит Украине боеприпасы и обучение для тяжелой артиллерии. Вместо того, чтобы осуществлять поставки напрямую, Германия будет поставлять современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить в Украину технику советских времен, для работы с которой обучены солдаты», — рассказал чиновник. Он уточнил, что еще ведутся переговоры о том, какие союзники по НАТО в Восточной Европе будут снабжать Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся сильному давлению, в том числе со стороны членов его собственной правящей коалиции, после того, как отказался поставлять Украине тяжелое вооружение, передает издание. Как заявлял Шольц, ФРГ достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил, пишет RT. Заместитель генерального инспектора Вооруженных сил Германии Маркус Лаубенталь также говорил, что Германия не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно нужно для своих солдат. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.