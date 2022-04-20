В Германии считают, что передача оружия Украине ослабит собственную армию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Германия не будет поставлять Украине тяжелое вооружение, потому что оно нужно для своих солдат. Такое заявление сделал заместитель генерального инспектора Вооруженных сил Германии Маркус Лаубенталь

«Мы больше не сможем реагировать на непредвиденные обстоятельства. И это значительно ослабит обороноспособность [войск страны]», — его слова приводит немецкое издание Spiegel.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил властям страны недовольство объемами военной помощи, которая поставляется киевскому режиму, пишет «Федеральное агентство новостей». Он уверен, что Бундесвер способен поставлять Киеву то оружие, в котором он нуждается, но не делает этого, сообщает Life .

Ранее в Германии обвинили посла Украины в теориях заговора: Мельник распространяет теории заговора о связях президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Россией с целью его дискредитации. Такое мнение высказал бывший глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель ВС РФ на этой территории — демилитаризация и денацификация, а также прекращение обстрелов ВСУ мирного населения на Донбассе. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, обстреливали мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. На стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Более тысячи из них уничтожены российскими военными. В свою очередь, Британия уже отказалась от попавших в Донбассе в плен наемников и предложение обменять их. Это создало действительно сложную проблему для правительства, заметил бывший дипломат, член Палаты лордов Питер Рикеттс.

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