Резонансное дело тюменского взяточника передали в другой суд

Михаилу Жигалкину сменили суд, в котором ему вынесут приговор (архивное фото) Фото: Максим Серков © URA.RU

Дело экс-силовика из УГИБДД Михаила Жигалкина, обвиняемого в получении взяток за выдачу водительских прав, передали из Ленинского в Калининский суд Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Калининский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Михаила Жигалкина. Ранее это дело было направлено в Ленинский суд (по месту совершения преступления). Однако 14 марта председатель суда передал материалы в вышестоящую инстанцию, для решения вопроса об изменении территориальной подсудности», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Такое решение было принято в связи с тем, что все судьи уголовной коллегии Ленинского суда уже принимали участие или сейчас работают с делами в отношении лиц, которые давали взятки Жигалкину. В таких обстоятельствах они не могут рассматривать его дело. В связи с этим Тюменский областной суд определил новое место для вынесения приговора коррупционеру.

Как ранее писало URA.RU, Михаил Жигалкин (экс-начальник одного из отделов УГИБДД Тюменской области) обвиняется в 38 эпизодах продажи водительских прав. За взятки удостоверения выдавали без сдачи экзаменов. По аналогичному делу сейчас судят и бывшего главу УГИБДД региона Александра Селюнина. О том, как проворачивались коррупционные схемы, можно почитать в нашем материале.