Жителям ЯНАО упростят получение участков

С законопроектом выступили депутаты «Справедливой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты ямальского отделения «Справедливой России» предложили упростить порядок выдачи земельных участков для многодетных семей. Об этом сообщается на сайте партии.

«С 1 января 2020 года срок постоянного проживания на территории округа для получения материнского капитала был сокращен до 1 года. Считаю закономерно принять такие же меры и в отношении земельных участков», — сообщил руководитель фракции Максим Лазарев. На данный момент многодетным семьям нужно прожить на территории ЯНАО пять лет, чтобы получить участок.

По словам Лазарева, семьи могут потратить материнский капитал на строительство жилья, но если земля в собственности отсутствует, то им приходится ждать несколько лет этой возможности, что тормозит улучшение жилищных условий на Ямале. Также Лазарев на заседании в заксобрании региона предложил такое же условие распространить на предоставление многодетным участков для садоводства или огородничества, но этот законопроект депутаты не поддержали.

Ранее URA.RU сообщало, что количество многодетных семей в ЯНАО за десять лет увеличилось в 2,5 раза. Такой прирост стал первым в стране.