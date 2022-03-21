Губернатор ЯНАО отчитался Путину о росте числа многодетных семей

В ЯНАО количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, по естественному приросту округ в числе первых в России.
«Владимир Владимирович, одна из ключевых задач в Арктике — это поддержка жителей северных регионов. Если смотреть на наш естественный прирост, он один из первых в стране. Очень радует статистика по многодетным семьям: в 2,5 раза увеличилось количество за десять лет», — сообщил губернатор ЯНАО.
Как добавил Артюхов, в ЯНАО совместно с федеральными мерами поддержки многодетных семей, действуют и региональные. Результатом стало увеличения числа жителей округа. Помимо этого на Ямале была внедрена система подарков новорожденному — подарок «Малышу Ямала», который является мерой поддержки для семей. В нем есть все необходимое для жизни ребенка в первые месяцы жизни.
По словам губернатора ЯНАО в округе врачами была проведена большая работа по снижению младенческой смертности. Долгое время на Ямале данный показатель был высоким.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил Владимиру Путину о проблемах округа. — экологии, обманутых дольщиках и аварийном жилье. Президент РФ намерен дать поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих. Дмитрий Артюхов обратил внимание главы России, что в округе и в арктических регионах есть нехватка специалистов в налоговых и правоохранительных сферах.
В ЯНАО количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, по естественному приросту округ в числе первых в России. «Владимир Владимирович, одна из ключевых задач в Арктике — это поддержка жителей северных регионов. Если смотреть на наш естественный прирост, он один из первых в стране. Очень радует статистика по многодетным семьям: в 2,5 раза увеличилось количество за десять лет», — сообщил губернатор ЯНАО. Как добавил Артюхов, в ЯНАО совместно с федеральными мерами поддержки многодетных семей, действуют и региональные. Результатом стало увеличения числа жителей округа. Помимо этого на Ямале была внедрена система подарков новорожденному — подарок «Малышу Ямала», который является мерой поддержки для семей. В нем есть все необходимое для жизни ребенка в первые месяцы жизни. По словам губернатора ЯНАО в округе врачами была проведена большая работа по снижению младенческой смертности. Долгое время на Ямале данный показатель был высоким. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил Владимиру Путину о проблемах округа. — экологии, обманутых дольщиках и аварийном жилье. Президент РФ намерен дать поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих. Дмитрий Артюхов обратил внимание главы России, что в округе и в арктических регионах есть нехватка специалистов в налоговых и правоохранительных сферах.