Губернатор ЯНАО отчитался Путину о росте числа многодетных семей

21 марта 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Количество многодетных семей в ЯНАО увеличилось в 2,5 раза за десять лет, заявил Артюхов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, по естественному приросту округ в числе первых в России. «Владимир Владимирович, одна из ключевых задач в Арктике — это поддержка жителей северных регионов. Если смотреть на наш естественный прирост, он один из первых в стране. Очень радует статистика по многодетным семьям: в 2,5 раза увеличилось количество за десять лет», — сообщил губернатор ЯНАО. Как добавил Артюхов, в ЯНАО совместно с федеральными мерами поддержки многодетных семей, действуют и региональные. Результатом стало увеличения числа жителей округа. Помимо этого на Ямале была внедрена система подарков новорожденному — подарок «Малышу Ямала», который является мерой поддержки для семей. В нем есть все необходимое для жизни ребенка в первые месяцы жизни. По словам губернатора ЯНАО в округе врачами была проведена большая работа по снижению младенческой смертности. Долгое время на Ямале данный показатель был высоким. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил Владимиру Путину о проблемах округа. — экологии, обманутых дольщиках и аварийном жилье. Президент РФ намерен дать поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих. Дмитрий Артюхов обратил внимание главы России, что в округе и в арктических регионах есть нехватка специалистов в налоговых и правоохранительных сферах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ЯНАО количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза за десять лет. Как сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, по естественному приросту округ в числе первых в России. «Владимир Владимирович, одна из ключевых задач в Арктике — это поддержка жителей северных регионов. Если смотреть на наш естественный прирост, он один из первых в стране. Очень радует статистика по многодетным семьям: в 2,5 раза увеличилось количество за десять лет», — сообщил губернатор ЯНАО. Как добавил Артюхов, в ЯНАО совместно с федеральными мерами поддержки многодетных семей, действуют и региональные. Результатом стало увеличения числа жителей округа. Помимо этого на Ямале была внедрена система подарков новорожденному — подарок «Малышу Ямала», который является мерой поддержки для семей. В нем есть все необходимое для жизни ребенка в первые месяцы жизни. По словам губернатора ЯНАО в округе врачами была проведена большая работа по снижению младенческой смертности. Долгое время на Ямале данный показатель был высоким. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил Владимиру Путину о проблемах округа. — экологии, обманутых дольщиках и аварийном жилье. Президент РФ намерен дать поручение правительству РФ, чтобы изменить правила выплаты северных накоплений для федеральных служащих. Дмитрий Артюхов обратил внимание главы России, что в округе и в арктических регионах есть нехватка специалистов в налоговых и правоохранительных сферах.