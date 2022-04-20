Путин поддержал идею создать общероссийское детское движение

20 апреля 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал инициативу школьников по объединению в одно сообщество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России. Он также отметил, что в России есть различные детские направления, например, «Юнармия». «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, „Юнармия“ есть и так далее. Но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», — заявил Путин в ответ на предложение школьницы на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляция ведется в официальном сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». Ученица школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила главе государства создать детское движение, призванное объединить школьников со всей России. Она рассказала, что участники движения «Большая перемена» в ее городе запустили акцию «Рука помощи», в рамках которой они собирают канцелярские принадлежности для детей из Донбасса. Школьница отметила, что уже сформировались целые региональные команды «Большой перемены». Президент, в свою очередь, поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции. «Юнармия» — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, а также Валентина Терешкова. Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», который проводится в 2022 году АНО «Россия — страна возможностей», призван сформировать сообщество школьников с активной жизненной позицией, которые стремятся менять мир к лучшему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России. Он также отметил, что в России есть различные детские направления, например, «Юнармия». «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, „Юнармия“ есть и так далее. Но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», — заявил Путин в ответ на предложение школьницы на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляция ведется в официальном сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». Ученица школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила главе государства создать детское движение, призванное объединить школьников со всей России. Она рассказала, что участники движения «Большая перемена» в ее городе запустили акцию «Рука помощи», в рамках которой они собирают канцелярские принадлежности для детей из Донбасса. Школьница отметила, что уже сформировались целые региональные команды «Большой перемены». Президент, в свою очередь, поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции. «Юнармия» — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году. Соучредителями движения являются: ДОСААФ России, а также Валентина Терешкова. Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», который проводится в 2022 году АНО «Россия — страна возможностей», призван сформировать сообщество школьников с активной жизненной позицией, которые стремятся менять мир к лучшему.