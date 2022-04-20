Корреспондент URA.RU не заметил рабочих на площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Cosmos Hotel Group (принадлежит АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова) поставила на паузу возведение четырехзвездочного отеля возле МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», которое планировалось завершить к Универсиаде-2023. Это обсуждают на городском строительном рынке.

«В конце прошлого года областное мининвестиций предоставило „Космос Отель Групп“ участок возле выставочника в безвозмездную аренду. Работы на площадке с тех пор не велись. Насколько я знаю, проект на паузе», — поделился один из собеседников агентства. Узнать, правда ли это, к моменту публикации не удалось: в пресс-службы Cosmos Hotel Group и министерства инвестиций направлены запросы на комментарий, ответы на них будут опубликованы, как только поступят. Источник, близкий к областному правительству, сказал, что пока не располагает информацией по теме.

Днем 20 апреля корреспондент URA.RU отправился на место, чтобы понять, как продвигаются работы. Площадка огорожена синим забором, но пустует. Рабочих на территории нет.

О планах Cosmos Hotel Group на гостиницу возле МВЦ стало известно весной 2021-го. Виктория Казакова, работавшая тогда в статусе главы мининвеста, оценивала этот проект как «масштабный инвестиционный». Предполагалось, что государство — в лице корпорации «Туризм.рф» — будет софинансировать стройку.

Cosmos Hotel Group позиционирует себя как «одну из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке». Предприятие имеет аккредитацию трех международных гостиничных операторов: Radisson Hotel Group, Wyndham Hotel Group и Intercontinental Hotels Group. Предполагалось, что гостиница в Екатеринбурге станет аналогом отеля Angelo by Vienna House, который располагается возле аэропорта «Кольцово».

Площадка, где планируется строительство гостиницы, огорожена синим забором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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