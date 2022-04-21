Губернатор Моор посмертно наградил медиков, погибших в пандемию

Именами медиков, погибших во время пандемии коронавируса, также назовут улицы Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил Ордена Пирогова родственникам медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что в честь медиков также будут названы несколько улиц Тюмени.

«За проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях эпидемии, государственных наград посмертно удостоены три тюменки: Сафарова Марина Галиевна, врач Лечебно-реабилитационного центра „Градостроитель“; Федорова Эльвира Павловна, фельдшер фельдшерско-акушерского пункта городской поликлиники № 5 и Шалагина Надежда Георгиевна, медицинская сестра городской поликлиники № 5», — отметили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Там добавили, что подобные госнаграды в Тюменской области вручались впервые. Александр Моор передал Ордена Пирогова родственникам медиков. «Уже подписано распоряжение о присвоении трем улицам города Тюмени имен этих замечательных медицинских работников. От себя лично и от всех жителей Тюменской области хочу вас заверить — светлая память об их беззаветном служении будет жить вечно», — сообщил губернатор во время церемонии награждения.

Ранее URA.RU писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области был продлен до 1 мая. При этом большинство ограничений карантина по COVID-19 власти региона решили отменить.