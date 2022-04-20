Свердловские власти рассмотрят вероятность налога для туристов

Свердловские власти рассматривают вариант введения курортных сборов для отдыхающих на территории региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Для туристов, отдыхающих на территории Свердловской области региональные власти рассмотрят возможность введения курортные сборы. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова на пресс-конференции, посвященной туристическому потенциалу на Среднем Урале.

«В некоторых регионах внедряют курортные сборы. Например, турист селится в гостиницу, с него берется определенная плата и эти деньги направляются на то, чтобы содержать [территорию туризма] в чистоте и порядке. У нас было поручение от губернатора Свердловской области проработать этот вопрос [внедрения подобных сборов в Свердловской области]», — рассказала Туканова. Она также уточнила, что в разработке не только такие курортные сборы, но и решение вопроса загрязнения территорий в целом.

Ранее Эльмира Туканова сообщила, что в рамках работы департамента объединят Свердловскую область с тремя соседними регионами в один туристический макрорегион «Большой Урал» с общей инфраструктурой и единым маршрутом. В объединение туристического макрорегиона также войдут Республика Башкортостан, Челябинская область и Пермский край.