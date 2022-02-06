Регионы УрФО объединят с Пермским краем и Башкирией ради туристов

Из четырех уральских регионов собираются сделать туристический макрорегион «Большой Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловские власти объединят область с тремя соседними регионами в один туристический макрорегион «Большой Урал» с общей инфраструктурой и единым маршрутом. Об этом сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова на пресс-конференции, посвященной планам работы департамента в 2022 году.

«Свердловская область вошла в состав [туристического] макрорегиона „Большой Урал“. В него входят четыре региона: Республика Башкортостан, Свердловская область, Челябинская область, Пермский край. У нас [уже существуют] совместный маршрут по земле, по воде, автотрассы, железнодорожное сообщение. Раскрою секрет — до конца марта эти четыре региона будут подписывать соглашение о взаимодействии по развитию инфраструктуры», — сообщила Туканова.

По ее словам, после подписания соглашения четыре региона разработают единый мастер-план, а туристические маршруты получат навигацию в едином стиле. Появится инфраструктура на сплавах из Свердловской области в Пермский край, будут проработаны снегоходные и велосипедные маршруты.

13 декабря власти объявили о создании нового департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство будет работать по туристическому нацпроекту и развивать отрасль в Свердловской области. 21 декабря на пост главы новой структуры назначили бывшего руководителя регионального Центра развития туризма Эльмиру Туканову. Как позднее рассказала URA.RU сама чиновница, для развития туризма в регионе будет построена сеть новых кафе, пунктов проката и других объектов.

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