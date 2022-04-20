Художники из Екатеринбурга отправятся на фестиваль Burning Man в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга отправятся на фестиваль Burning Man в США, где представят свой арт-объект Diptown — город, утонувший в песках. Об этом URA.RU сообщили художники.

«В 2020 году Burning man выдал грант. Из 750 заявок комитет грантовой программы выбрал 70, из России — только одну, нашу заявку. Мы должны были участвовать в фестивале еще два года назад, но из-за ситуации с коронавирусом Burning Man переносили. В этом году он точно состоится», — поделились в беседе с URA.RU художники.

Арт-объект Diptown — это город в захолустье, утонувший в песках. Участникам фестиваля будет видна только верхушка домов. По легенде, городок находился в овраге, со временем его засыпало песком. Художники предложат участникам наполнить дома как внутри, так и снаружи. «Чтобы они создавали свои ложные воспоминания, чувство ностальгии по месту, где они никогда не жили, по опыту, который они никогда не проживали, по тому, чего в реальности не было», — добавляет Станислав Шминек.

Сейчас художники ищут волонтеров, которые помогут построить инсталляцию, и собирают деньги на дополнительные расходы. Это необходимо, так как грант покрывает не все.

Burning Man — это фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада. Организаторы называют событие не фестивалем, а экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения. Он длится неделю, за это время на площадке появляются причудливые арт-объекты, например, машины как из фильма «Безумный Макс», а сами участники носят фантастические костюмы.

Burninh Man пройдет в этом году с 28 августа по 5 сентября Фото предоставлено Ириной и Станиславом Шминке

Сейчас художники ищут волонтеров, которые бы отправились с ними на фестиваль строить инсталляцию Фото предоставлено Ириной и Станиславом Шминке

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