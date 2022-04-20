Курганские заводы заключают миллионные контракты с нефтяниками

Курганский завод по производству арматуры заключит контракты с нефтяными компаниями на 48 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские заводы, которые представляют Курганскую область на выставке «Нефтегаз-2022» в Москве, планируют заключить важные контракты с крупными нефтяными компаниями. Ожидается, что сумма контрактов составит более 80 млн рублей. Об этом на своем сайте сообщает фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».

«На выставке представлены новые образцы трубопроводной арматуры ООО „РТМТ“ с инновационными характеристиками, выполненной в соответствии с пожеланиями и требованиями заказчиков, в числе которых Газпром-нефть, Роснефть, Лукойл, Газпром, Сибур. Предполагается, что результатом участия станет заключение контрактов с компаниями, входящими в эти группы, на общую сумму до 48 млн рублей», — говорится на сайте фонда.

Еще одно курганское предприятие представляет на международной выставке инновационный инструмент для финишной обработки поверхностей, клиновые задвижки, нефтепромысловое оборудование и крепежные изделия. «ООО „СЕНСОР“ уже 30 лет выпускает высококачественную продукцию для топливно-энергетического комплекса и планирует заключить в Москве пять контрактов на общую сумму 32 млн рублей», — сообщает инвестагентство.

Всего в рамках выставки «Нефтегаз-2022» собрались более 350 отечественных и зарубежных компаний. Среди участников представители 15 стран и 39 регионов России. «Главная цель участия, конечно же, заключение контрактов на поставку оборудования собственного производства», — рассказала гендиректор фонда Анна Агафонова.

Раннее URA.RU писало о том, что курганский завод, освоивший выпуск импортозамещающей криогенной арматуры, расширяет производство. Предприятие является резидентом Курганского индустриального парка «Территория областного развития». Завод имеет литейное производство полного цикла, не зависит ни от каких импортных компонентов.

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