На курганском заводе делают арматуру, способную полностью заменить импортные аналоги в нефтегазовом секторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский завод, первый в России освоивший выпуск импортозамещающей криогенной арматуры, расширяет производство. Предприятие является резидентом Курганского индустриального парка «Территория областного развития». О перспективах изготовления нефтяного оборудования взамен импортного URA.RU рассказал представитель резидента Федор Теребенин.

«Предприятие обладает как инженерной мыслью на сегодняшний день очень сильной, так и производственной базой. Мы готовы выпускать серийно не только криогенную арматуру, но достаточно много запорной арматуры, которая завозилась из-за рубежа, и предоставить возможность нефтяным, газовым и даже химическим предприятиям заместить эту продукцию на нашей базе», — отметил Теребенин.

В связи с расширением производства на заводе появилось 50 новых рабочих мест. Всего на предприятии трудится более 250 человек. Завод имеет литейное производство полного цикла, не зависит ни от каких импортных компонентов.

В Кургане создано три индустриальных парка. Резиденты получают готовые производственные площадки, налоговые льготы. Кроме того, предприниматели могут получить льготу в виде возмещения части затрат на оборудование, купленное в лизинг. Еще один парк создан в Варгашах. Готовится к запуску индустриальный парк в Шадринске.

URA.RU писало, что в Кургане запустят импортозамещающее производство титановых пластин для Центра Илизарова. Новое производство замкнет производственный цикл и сделает курганских ортопедов независимыми от поставок продукции из-за рубежа.

Из-за проводимой спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели жесткие санкции против России. Введенные санкции имеют негативный эффект и для недружественных стран: нарушены логистические цепочки, кооперационные связи. В РФ активно проводятся программы импортозамещения.

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