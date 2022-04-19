Увидеть конкурс смогут все, но в онлайн-формате Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Увидеть российский балетный конкурс «Арабеск» имени Екатерины Максимовой бесплатно сможет каждый желающий. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

«Присоединиться к конкурсным турам „Арабеска“, увидеть конкурс современной хореографии и стать зрителем гала-концерта лауреатов можно онлайн! Трансляции в режиме прямого включения пройдут на сайте arabesque-perm.ru, YouTube-канале театра, RuTube-канале конкурса, на официальной странице театра и на официальной странице конкурса „ВКонтакте“», — сообщили в театре.

К трансляции также можно подключиться в прямом эфире телеканала «Дом.ru Гид» на 40-й кнопке, а также на сайте movix.ru и в мобильном приложении «Дом.ru Movix» (трансляция доступна только для авторизованных абонентов Перми). Все онлайн-трансляции будут проходить без возможности комментирования.

Первый тур конкурса показывать не будут. А второй и третий тур «Арабеска», конкурс современной хореографии и финальный концерт будут доступны. Расписание трансляций:

II тур:

23 апреля, 12:00 и 18:00 (10:00 и 16:00 по Москве)

24 апреля, 12:00 и 18:00 (10:00 и 16:00 по Москве)

25 апреля, 12:00 и 18:00 (10:00 и 16:00 по Москве)

Конкурс современной хореографии:

27 апреля, 12:00 и 18:00 (10:00 и 16:00 по Москве)

III тур:

28 апреля, 12:00 и 18:00 (10:00 и 16:00 по Москве)

Закрытие конкурса. Гала-концерт лауреатов:

29 апреля, 19:00 (17:00 по Москве)

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