19 апреля 2022

Лучший гособвинитель РФ покинул тюменскую прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк уволилась по собственному желанию Фото:

Начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В 2018 году Черняк заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель».

«Жанна Черняк уволилась из областной прокуратуры по собственному желанию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области агентству подтвердили информацию об увольнении Черняк. «20 апреля у Жанны Анатольевны был последний рабочий день. Она уволилась по собственному желанию. По выслуге лет она имеет право выйти на пенсию», — пояснили там URA.RU.

В 2018 году начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель». Также в разное время она была награждена нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

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Начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В 2018 году Черняк заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель». «Жанна Черняк уволилась из областной прокуратуры по собственному желанию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области агентству подтвердили информацию об увольнении Черняк. «20 апреля у Жанны Анатольевны был последний рабочий день. Она уволилась по собственному желанию. По выслуге лет она имеет право выйти на пенсию», — пояснили там URA.RU. В 2018 году начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель». Также в разное время она была награждена нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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