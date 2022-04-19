Лучший гособвинитель РФ покинул тюменскую прокуратуру

Начальник отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк уволилась по собственному желанию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В 2018 году Черняк заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель».

«Жанна Черняк уволилась из областной прокуратуры по собственному желанию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе прокуратуры Тюменской области агентству подтвердили информацию об увольнении Черняк. «20 апреля у Жанны Анатольевны был последний рабочий день. Она уволилась по собственному желанию. По выслуге лет она имеет право выйти на пенсию», — пояснили там URA.RU.

В 2018 году начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Жанна Черняк заняла 1 место на Всероссийском конкурсе «Лучший государственный обвинитель». Также в разное время она была награждена нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».