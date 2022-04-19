Продюсер назвал дату выхода фильма-катастрофы, снятого в Перми

На экраны фильм выйдет 9 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В июне в прокат выйдет фильм «Одна» о крушении самолета и выжившей в лесах тайги девушке. Об этом сообщили продюсеры фильма в социальной сети «ВКонтакте». Часть съемок картины проходила в Пермском крае.

«Уважаемые друзья, в связи со сложившейся политической ситуацией наш дистрибьютор Sony Pictures приостановил свою деятельность на территории РФ. Совсем скоро мы объявим новую дату выхода в прокат с другим российским дистрибьютором, которая скорее всего будет гораздо ближе, чем заявленная ранее вместе с Sony дата 3 ноября. Так что уже скоро увидимся в кино», — указано в сообществе.

Следом за этим постом идет другой — с афишей и датой выхода фильма — 9 июня. Это уже не первый перенос даты выхода фильма. Изначально премьера в российских кинотеатрах должна была состояться 3 марта 2022 года. Но из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране было принято решение перенести ее на ноябрь 2022 года.

Фильм рассказывает полностью основанную на реальных событиях уникальную историю Ларисы Савицкой, при столкновении двух самолетов в 1981 году упавшей с высоты более пяти километров и оставшейся в живых. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Эти эпизоды из тайги снимали в окрестностях Усьвинских столбов.

Ранее URA.RU сообщало про выход другого фильма, снятого в Пермском крае. Премьера картины «Подельники» состоялась 14 марта. Зрители, пришедшие на премьеру в селе Кын, где снимали этот фильм, выходили с сеанса в слезах.

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