В Пермском крае люди плакали после просмотра российского фильма

Жители села Кын, где проходили съемки фильма, по достоинству оценили фильм ГригорьеваФото предоставлено START
Премьера фильма «Подельники» режиссера и креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева из Екатеринбурга впечатлил жителей села Кын (Пермский край), в котором проходили съемки картины. О реакции людей рассказала генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.
«Зрители, которые пришли на нашу премьеру [„Подельников“] в селе Кын, где мы снимали фильм, были потрясены. Некоторые выходили с сеанса в слезах. Мы потом брали у них короткие интервью, что они думают по поводу фильма», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что люди подчеркивали сходство происходящего на экране с тем, что происходит в реальной жизни.
По словам продюсера Свердловской киностудии, у «русского народного фильма» Григорьева было много положительных отзывов после премьеры на кинофестивалях «Кинотавр» и «Белый слон». Предпоказ фильма прошел еще в прошлом году.
«Наверное, стоит все комментарии записывать и уже думать о приквеле или сиквеле. Хотя по идее „Подельники“ — это очень герметичная история», — поделилась мыслями Ерофеева-Муравьева. По ее словам, когда команда работала над сценарием, там были линии героев, которые хотелось более подробно рассмотреть, но пока ни о каком конкретном продолжении речи не идет.
Премьера фильма «Подельники» режиссера и креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева из Екатеринбурга впечатлил жителей села Кын (Пермский край), в котором проходили съемки картины. О реакции людей рассказала генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. «Зрители, которые пришли на нашу премьеру [„Подельников“] в селе Кын, где мы снимали фильм, были потрясены. Некоторые выходили с сеанса в слезах. Мы потом брали у них короткие интервью, что они думают по поводу фильма», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что люди подчеркивали сходство происходящего на экране с тем, что происходит в реальной жизни. По словам продюсера Свердловской киностудии, у «русского народного фильма» Григорьева было много положительных отзывов после премьеры на кинофестивалях «Кинотавр» и «Белый слон». Предпоказ фильма прошел еще в прошлом году. «Наверное, стоит все комментарии записывать и уже думать о приквеле или сиквеле. Хотя по идее „Подельники“ — это очень герметичная история», — поделилась мыслями Ерофеева-Муравьева. По ее словам, когда команда работала над сценарием, там были линии героев, которые хотелось более подробно рассмотреть, но пока ни о каком конкретном продолжении речи не идет. Режиссер и креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев рассказал, как проходили съемки фильма «Подельники», где главные роли сыграли Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская. В прокат кинокартина вышла 14 апреля. Ранее Свердловская киностудия сообщала, что фильм был номинирован на премии Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2021 год.