В Пермском крае люди плакали после просмотра российского фильма

15 апреля 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Жители села Кын, где проходили съемки фильма, по достоинству оценили фильм Григорьева Фото предоставлено START Премьера фильма «Подельники» режиссера и креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева из Екатеринбурга впечатлил жителей села Кын (Пермский край), в котором проходили съемки картины. О реакции людей рассказала генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. «Зрители, которые пришли на нашу премьеру [„Подельников“] в селе Кын, где мы снимали фильм, были потрясены. Некоторые выходили с сеанса в слезах. Мы потом брали у них короткие интервью, что они думают по поводу фильма», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что люди подчеркивали сходство происходящего на экране с тем, что происходит в реальной жизни. По словам продюсера Свердловской киностудии, у «русского народного фильма» Григорьева было много положительных отзывов после премьеры на кинофестивалях «Кинотавр» и «Белый слон». Предпоказ фильма прошел еще в прошлом году. «Наверное, стоит все комментарии записывать и уже думать о приквеле или сиквеле. Хотя по идее „Подельники“ — это очень герметичная история», — поделилась мыслями Ерофеева-Муравьева. По ее словам, когда команда работала над сценарием, там были линии героев, которые хотелось более подробно рассмотреть, но пока ни о каком конкретном продолжении речи не идет. Режиссер и креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев рассказал, как проходили съемки фильма «Подельники», где главные роли сыграли Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская. В прокат кинокартина вышла 14 апреля. Ранее Свердловская киностудия сообщала, что фильм был номинирован на премии Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2021 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Премьера фильма «Подельники» режиссера и креативного продюсера Свердловской киностудии Евгения Григорьева из Екатеринбурга впечатлил жителей села Кын (Пермский край), в котором проходили съемки картины. О реакции людей рассказала генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. «Зрители, которые пришли на нашу премьеру [„Подельников“] в селе Кын, где мы снимали фильм, были потрясены. Некоторые выходили с сеанса в слезах. Мы потом брали у них короткие интервью, что они думают по поводу фильма», — рассказала собеседница агентства. Она отметила, что люди подчеркивали сходство происходящего на экране с тем, что происходит в реальной жизни. По словам продюсера Свердловской киностудии, у «русского народного фильма» Григорьева было много положительных отзывов после премьеры на кинофестивалях «Кинотавр» и «Белый слон». Предпоказ фильма прошел еще в прошлом году. «Наверное, стоит все комментарии записывать и уже думать о приквеле или сиквеле. Хотя по идее „Подельники“ — это очень герметичная история», — поделилась мыслями Ерофеева-Муравьева. По ее словам, когда команда работала над сценарием, там были линии героев, которые хотелось более подробно рассмотреть, но пока ни о каком конкретном продолжении речи не идет. Режиссер и креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев рассказал, как проходили съемки фильма «Подельники», где главные роли сыграли Павел Деревянко, Юра Борисов и Елизавета Янковская. В прокат кинокартина вышла 14 апреля. Ранее Свердловская киностудия сообщала, что фильм был номинирован на премии Национальной кинематографической премии «НИКА» за 2021 год.