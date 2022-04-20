Челябинцам сообщили, когда начнут отключать горячую воду

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Опрессовка сетей пройдет в шесть этапов Фото:

В Челябинске в конце мая начнут поэтапно отключать горячую воду. Это связано с переходом на летнюю схему горячего водоснабжения. Об этом 20 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

«В Челябинске опрессовку в 2022 году разбили на шесть этапов. Она начнется в мае и закончится в конце августа. Подробный график отключения горячей воды по адресам до жителей будет доведен позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Гидравлические испытания теплосетей поделили на шесть этапов:

24 мая — 7 июня;

14 июня — 28 июня;

5 июля — 19 июля;

12 июля — 26 июля;

26 июля — 9 августа;

10 августа — 24 августа.

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В Челябинске в конце мая начнут поэтапно отключать горячую воду. Это связано с переходом на летнюю схему горячего водоснабжения. Об этом 20 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск». «В Челябинске опрессовку в 2022 году разбили на шесть этапов. Она начнется в мае и закончится в конце августа. Подробный график отключения горячей воды по адресам до жителей будет доведен позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Гидравлические испытания теплосетей поделили на шесть этапов: 24 мая — 7 июня; 14 июня — 28 июня; 5 июля — 19 июля; 12 июля — 26 июля; 26 июля — 9 августа; 10 августа — 24 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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