Челябинцам сообщили, когда начнут отключать горячую воду

Опрессовка сетей пройдет в шесть этапов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске в конце мая начнут поэтапно отключать горячую воду. Это связано с переходом на летнюю схему горячего водоснабжения. Об этом 20 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

«В Челябинске опрессовку в 2022 году разбили на шесть этапов. Она начнется в мае и закончится в конце августа. Подробный график отключения горячей воды по адресам до жителей будет доведен позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Гидравлические испытания теплосетей поделили на шесть этапов:

24 мая — 7 июня;

14 июня — 28 июня;

5 июля — 19 июля;

12 июля — 26 июля;

26 июля — 9 августа;

10 августа — 24 августа.