Челябинцам сообщили, когда начнут отключать горячую воду

Опрессовка сетей пройдет в шесть этапов
В Челябинске в конце мая начнут поэтапно отключать горячую воду. Это связано с переходом на летнюю схему горячего водоснабжения. Об этом 20 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».
«В Челябинске опрессовку в 2022 году разбили на шесть этапов. Она начнется в мае и закончится в конце августа. Подробный график отключения горячей воды по адресам до жителей будет доведен позже», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Гидравлические испытания теплосетей поделили на шесть этапов:
24 мая — 7 июня;
14 июня — 28 июня;
5 июля — 19 июля;
12 июля — 26 июля;
26 июля — 9 августа;
10 августа — 24 августа.
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