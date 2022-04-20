Депутат Тюменской облдумы купил себе квартиру в Таиланде. У него уже было жилье в Испании

20 апреля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Сергей Романов купил себе квартиру в Таиланде площадью 222,2 кв. м Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов в 2021 году купил себе квартиру в Таиланде. Эта информация содержится в декларациях о доходах народных избранников, опубликованной на сайте регионального парламента. Годом ранее Романов приобрел жилье в Испании. Согласно документу, депутат купил квартиру площадью 222,2 кв. м. В целом за 2021 год Романов заработал 9,388 млн рублей (годом ранее — 1 298 650 рублей). Помимо зарубежной недвижимости, в собственности у парламентария два садовых дома и квартира (153 км. м.) в России. Ездит он на автомобиле Mazda CX-9. Кроме Романова, зарубежной недвижимостью обладают еще несколько депутатов облдумы. У Владимира Пискайкина в собственности две квартиры (112 и 132 кв. м.) в Германии и доля в квартире (114 «квадратов») в Болгарии. Николай Руссу половиной квартиры (97 кв. м.) в Германии, а Алексей Салмин — домом (321 кв. м.) на Кипре. Все эти активы были приобретены до 2021 года и декларировались ранее. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Депутат Тюменской областной думы Сергей Романов в 2021 году купил себе квартиру в Таиланде. Эта информация содержится в декларациях о доходах народных избранников, опубликованной на сайте регионального парламента. Годом ранее Романов приобрел жилье в Испании. Согласно документу, депутат купил квартиру площадью 222,2 кв. м. В целом за 2021 год Романов заработал 9,388 млн рублей (годом ранее — 1 298 650 рублей). Помимо зарубежной недвижимости, в собственности у парламентария два садовых дома и квартира (153 км. м.) в России. Ездит он на автомобиле Mazda CX-9. Кроме Романова, зарубежной недвижимостью обладают еще несколько депутатов облдумы. У Владимира Пискайкина в собственности две квартиры (112 и 132 кв. м.) в Германии и доля в квартире (114 «квадратов») в Болгарии. Николай Руссу половиной квартиры (97 кв. м.) в Германии, а Алексей Салмин — домом (321 кв. м.) на Кипре. Все эти активы были приобретены до 2021 года и декларировались ранее.