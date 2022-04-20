Медведев раскритиковал идею о пасхальном перемирии на Украине

20 апреля 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Международное сообщество непоследовательно в своих заявлениях, считает Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложение президента Германии Олафа Шольца о четырехдневном перемирии в честь Пасхи противоречит позиции международного сообщества по спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества. И на что людям ориентироваться, обычным людям? Что думать руководителям других стран?» — сказал Медведев в своем видео-обращении в telegram. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция является вынужденной мерой по охране государственных границ. Позже Минобороны РФ представило оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что ВСУ в марте 2022 года должны были начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, считают в министерстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республик Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Предложение президента Германии Олафа Шольца о четырехдневном перемирии в честь Пасхи противоречит позиции международного сообщества по спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Генеральный секретарь ООН предлагает объявить четырехдневное пасхальное перемирие на Украине. Через час канцлер ФРГ призывает увеличить поставки Украине оружия, в том числе и тяжелого, чтобы Россия, как они любят говорить, никогда не победила. Очень последовательная позиция международного сообщества. И на что людям ориентироваться, обычным людям? Что думать руководителям других стран?» — сказал Медведев в своем видео-обращении в telegram. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что операция является вынужденной мерой по охране государственных границ. Позже Минобороны РФ представило оригиналы секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что ВСУ в марте 2022 года должны были начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, считают в министерстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республик Донбасса.