С собственными кормами птицефабрика рассчитыает снизить цены на 20% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Птицефабрика «Рефтинская» (принадлежит Правительству Свердловской области) выкупила 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов», который выпускает комбикорма. Об этом URA.RU рассказал директор «Рефтинской» Александр Засыпкин.

«После приобретения 51% акций комбината наша главная цель добиться существенного снижения цены на продукцию „Рефтинской“. По нашим предварительным оценкам, снижение цены на курицу и продуктов из нее может составить до 20%. В нынешних экономических условиях такое снижение цены станет серьезной поддержкой нашим потребителям», — рассказал глава птицефабрики.

По его словам, снизить стоимость своей продукции птицефабрика сможет за счет контроля за ценообразованием комбикормов. Нынешние цены комбината он называет завышенными.

«У нас два поставщика — „Богдановичский комбикормовый завод“ и „Свердловский комбинат хлебопродуктов“. За последние 4 года, как я возглавляю птицефабрику, у свердловского постоянно цены выше. И на продукцию, и на услуги. Они не соответствуют рынку, даже простой анализ это показывает. Разница по некоторым видам кормов — до 20% и больше», — подчеркнул Александр Засыпкин.

До последнего времени 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов» принадлежала Правительству Свердловской области. Александр Засыпкин отметил, что сделка готовилась несколько лет. «Рефтинская» — исключение среди птицефабрик, потому что все современное птицеводство работает на собственных кормах. А руководитель комбикормового производства на таких предприятиях, по его словам, отвечает только за технологические показатели — среднесуточный привес, конверсию корма (как быстро птицы вырастают) и так далее.

«Чтобы быть конкурентноспособными, мы долго доказывали, что контроль за производство кормов должен быть у птицефабрики. Для нас это очень болезненно. Мы находимся в очень конкурентной среде — нас поджимают соседи из Челябинской области. Там четыре фабрики, и у всех комбикормовый завод — только одна из составляющих технологического процесса. У нас же заводы нам продают. И это при том, что контрольный пакет и птицефабрики, и комбината — у государства. Нонсенс», — добавил Засыпкин.

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