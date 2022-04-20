Китай и Индия поставили крест на западном прессинге России

20 апреля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Китай и Индия не поддержали санкции против РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия не ощутила санкционного давления Запада из-за поддержки со стороны Китая и Индии. На это указывает журналист издания Business Insider Бен Винк. «Россия не ощутила давления, на которое рассчитывал Запад. Во многом вина лежит на Индии и Китае. Ни одна из этих стран не выступала явно за Россию или против нее, а вместо этого придерживалась неясной золотой середины», — отмечает автор статьи. Журналист также подчеркнул, что КНР и Индия продолжили покупать российские энергоносители. Индия даже нарастила закупки российской нефти. Китай также соблюдает нефтяные контракты с Россией. Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал бесполезными санкции против России из-за того, что Индия и Китай не присоединились к ограничениям, передает «Национальная служба новостей». Индия будет закупать еще больше нефти у России. Об этом также заявлял политолог Андрей Суздальцев. По его информации, Россия также примет участие в строительстве газопровода в Пакистан и Индию «Пакистанский поток». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия не ощутила санкционного давления Запада из-за поддержки со стороны Китая и Индии. На это указывает журналист издания Business Insider Бен Винк. «Россия не ощутила давления, на которое рассчитывал Запад. Во многом вина лежит на Индии и Китае. Ни одна из этих стран не выступала явно за Россию или против нее, а вместо этого придерживалась неясной золотой середины», — отмечает автор статьи. Журналист также подчеркнул, что КНР и Индия продолжили покупать российские энергоносители. Индия даже нарастила закупки российской нефти. Китай также соблюдает нефтяные контракты с Россией. Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал бесполезными санкции против России из-за того, что Индия и Китай не присоединились к ограничениям, передает «Национальная служба новостей». Индия будет закупать еще больше нефти у России. Об этом также заявлял политолог Андрей Суздальцев. По его информации, Россия также примет участие в строительстве газопровода в Пакистан и Индию «Пакистанский поток». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов.