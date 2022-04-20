США ввели новые санкции против российских банков

20 апреля 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Минфин США ввел санкции против 29 россиян и 40 российских компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний, которые способствуют российским властям в обходе ранее введенных ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе американского Министерства финансов. «Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России», — приводятся в пресс-релизе слова замглавы Управления контртеррористической и финансовой разведки Минфина Брайана Нельсона. В документе говорится, что новый пакет санкций коснется 29 физических лиц и 40 российских компаний. Под новые ограничения США попали первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и другие топ-менеджеры банка, а также лица, связанные с ним. Кроме того, американский Минфин потребовал остановить все финансовые операции с Транскапиталбанком. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Российским банкам перекрыли возможность обходить санкции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США ввели новый пакет санкций против россиян и компаний, которые способствуют российским властям в обходе ранее введенных ограничений. Об этом говорится в пресс-релизе американского Министерства финансов. «Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России», — приводятся в пресс-релизе слова замглавы Управления контртеррористической и финансовой разведки Минфина Брайана Нельсона. В документе говорится, что новый пакет санкций коснется 29 физических лиц и 40 российских компаний. Под новые ограничения США попали первый зампред Центробанка России Ксения Юдаева, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и другие топ-менеджеры банка, а также лица, связанные с ним. Кроме того, американский Минфин потребовал остановить все финансовые операции с Транскапиталбанком. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Российским банкам перекрыли возможность обходить санкции.