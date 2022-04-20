Российским банкам перекрыли возможность обойти санкции

20 апреля 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

UnionPay отказалась выпускать карты в российских банках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайская компания UnionPay отказывается от сотрудничества с российскими банками, которые оказались под санкциями, из-за риска вторичных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций», — рассказали РБК пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции. Такие карты, в частности, не появятся у Сбербанка, Альфа-банка, «Открытия», ВТБ, Промсвязьбанка, несмотря на то, что они работали над их выпуском. Об отказе сотрудничать со Сбербанком в разработке карт UnionPay сотрудникам «Сбера» рассказали на закрытой встрече. Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали Альфа-банк, «Открытие», ВТБ. Промсвязьбанк уже выпускал карты UnionPay, но перестал это делать. Три источника РБК в банках утверждают, что эти банки не смогут выпускать китайской платежной системы из-за опасений компании UnionPay. Еще два источника отмечают, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин. Ранее платежные системы Visa, Mastercard и JCB ввели ограничения по расчетам за рубежом для россиян. Картами Visa и Mastercard пока можно платить без ограничений в России, переводы проходят внутри страны, но международные переводы не доступны. Однако россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платежных систем МИР — UnionPay, напоминает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Китайская компания UnionPay отказывается от сотрудничества с российскими банками, которые оказались под санкциями, из-за риска вторичных санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay, так как платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций», — рассказали РБК пять источников в крупных банках, в том числе попавших под санкции. Такие карты, в частности, не появятся у Сбербанка, Альфа-банка, «Открытия», ВТБ, Промсвязьбанка, несмотря на то, что они работали над их выпуском. Об отказе сотрудничать со Сбербанком в разработке карт UnionPay сотрудникам «Сбера» рассказали на закрытой встрече. Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали Альфа-банк, «Открытие», ВТБ. Промсвязьбанк уже выпускал карты UnionPay, но перестал это делать. Три источника РБК в банках утверждают, что эти банки не смогут выпускать китайской платежной системы из-за опасений компании UnionPay. Еще два источника отмечают, что UnionPay поставила переговоры на паузу без объяснения причин. Ранее платежные системы Visa, Mastercard и JCB ввели ограничения по расчетам за рубежом для россиян. Картами Visa и Mastercard пока можно платить без ограничений в России, переводы проходят внутри страны, но международные переводы не доступны. Однако россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платежных систем МИР — UnionPay, напоминает RT.