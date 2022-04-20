20 апреля 2022

Мэром свердловского города стал выходец из другого региона. Инсайд URA.RU подтвердился

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Судебное заседание. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки, мужские руки
В Верхней Салде избрали нового главу Фото:

Новым главой Верхней Салды (Свердловская область) стал Игорь Сальников — вице-мэр города и бывший чиновник администрации Ижевска (Удмуртская Республика). Его большинством голосов поддержали депутаты местной думы, информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Избрать Сальникова удалось лишь со второй попытки.

«На пост главы Верхнесалдинского городского округа избран Игорь Сальников. За него проголосовали 16 депутатов из 19 присутствующих», — сообщили агентству в администрации. Для победы требовалось набрать минимум 14 голосов. Соперницей Сальникова была сотрудница «ВСМПО-Ависма» Елена Сажина, которая являлась лишь номинальным кандидатом. Она набрала два голоса, еще один депутат воздержался.

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Несмотря на кажущуюся предопределенность выборов, Сальникову не удалось избраться с первой попытки. Первый раунд голосования состоялся накануне, 20 апреля, и назначить нового главу планировали еще в тот день. Однако депутаты не смогли определиться с выбором, и Сальников набрал лишь 12 голосов — на два меньше необходимого минимума. Уже на следующий день в город выехали представители резиденции губернатора, чтобы проконтролировать голосование.

Сальников пришел в администрацию Верхней Салды осенью 2021 года. До этого он работал вице-мэром Ижевска и отвечал за строительство. Обсуждалось, что Сальников близок к руководящей команде «ВСМПО-Ависма» и пользуется поддержкой администрации губернатора. По слухам, по итогам личного собеседования чиновника высоко оценивал вице-губернатор Олег Чемезов.

Предыдущий глава города Константин Носков покинул пост в декабре 2021 года. На этом посту он проработал меньше года. Еще до прихода в администрацию Носкова называли управленцем, способным вытянуть Верхнюю Салду из социально-экономического кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем «ВСМПО-Ависма». Именно на это предприятие, по слухам, Носков вернулся после отставки.

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Новым главой Верхней Салды (Свердловская область) стал Игорь Сальников — вице-мэр города и бывший чиновник администрации Ижевска (Удмуртская Республика). Его большинством голосов поддержали депутаты местной думы, информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Избрать Сальникова удалось лишь со второй попытки. «На пост главы Верхнесалдинского городского округа избран Игорь Сальников. За него проголосовали 16 депутатов из 19 присутствующих», — сообщили агентству в администрации. Для победы требовалось набрать минимум 14 голосов. Соперницей Сальникова была сотрудница «ВСМПО-Ависма» Елена Сажина, которая являлась лишь номинальным кандидатом. Она набрала два голоса, еще один депутат воздержался. Несмотря на кажущуюся предопределенность выборов, Сальникову не удалось избраться с первой попытки. Первый раунд голосования состоялся накануне, 20 апреля, и назначить нового главу планировали еще в тот день. Однако депутаты не смогли определиться с выбором, и Сальников набрал лишь 12 голосов — на два меньше необходимого минимума. Уже на следующий день в город выехали представители резиденции губернатора, чтобы проконтролировать голосование. Сальников пришел в администрацию Верхней Салды осенью 2021 года. До этого он работал вице-мэром Ижевска и отвечал за строительство. Обсуждалось, что Сальников близок к руководящей команде «ВСМПО-Ависма» и пользуется поддержкой администрации губернатора. По слухам, по итогам личного собеседования чиновника высоко оценивал вице-губернатор Олег Чемезов. Предыдущий глава города Константин Носков покинул пост в декабре 2021 года. На этом посту он проработал меньше года. Еще до прихода в администрацию Носкова называли управленцем, способным вытянуть Верхнюю Салду из социально-экономического кризиса, наступившего из-за пандемии коронавируса и финансовых проблем «ВСМПО-Ависма». Именно на это предприятие, по слухам, Носков вернулся после отставки.
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